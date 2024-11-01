İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Tire'de elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: İbni Melek ( turan mah. karapınar mevkıı OVA YOLU SELÇUK CAD. )
Hisarlık ( SELÇUK Hasançavuşlar Köyü İç Yolu Hisarlık Köyü ara yol hısarlık ova yolu yuvalı HİSARLIK YUVALI YOLU YUVALI )
Kaplan ( çukurköy ceritler yolu KAPLAN )
Karateke ( isimsiz3 )
Turan ( YIHGINTAŞ KUMEEVLERİ YIĞINTAŞ KÜME EVLER yığıntas yıgıntas yığıntaş küme evleri mevkii iç yolu )
Musalar ( Musalar Köyü Musalar Köyü İç Yolu )
Ortaköy ( YAYLA KÜME EVLER ORTAKÖY YAYLA (KÜME EVLER) ortaköy yayla küme evleri kayalı mvk. Ortaköy Köyü İç Yolu ORTAKÖY YAYLA Yemişler Köyü )
Somak ( İNCİRLİOVA YOLU incirliova yolu küme evler )
Çayırlı ( KARACAOĞLAN KÜME EVLER KARŞIYAKA ÇAYIRLI YOL ÜSTÜ Çayırlı Köyü İç Yolu )
Çukurköy ( çukurköy yolu dağ Çukurköy Çukurköy Köyü İç Yolu )
Topalak ( TOPALAK KOY YOLU Topalak Köyü Topalak Köyü İç Yolu MERSİNDERE )
Toparlar ( Toparlar Köyü İç Yolu Toparlar Yolu )
Yemişler ( Yemişler Köyü İç Yolu )
Akçaşehir ( BELEVİ YOLU Akcasehir Camii Sk. Akçaşehir Köyü İç Yolu Akşehir Yolu Maden Sk. Sirsir Sk. akcasehir degirmen AKKUYU KUME EVLERİ )
Akyurt ( Akyurt Köyü Akyurt Köyü İç Yolu AKYURT YOLU )
Alaylı ( Alaylı Köyü İç Yolu Alaylı Yolu )
Büyükkale
Kurşak ( Kurşak Köyü İç Yolu Kurşak Yolu )
Akmescit ( Akmescit Köyü Akmescit Köyü İç Yolu akmescıd akkaya kume evleri )
Alacalı
Armutlu ( Yemişler Yolu Armutlu köyü iç yol ARMUTLU armutlu ara yol )
Başköy ( akmescit YEŞİLDERE Başköy Başköy Köyü İç Yolu kureys 2. karsıyaka dag yolu akkaya mevkıı patika yol KOĞUK KAYA )
Kesinti saati:10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları