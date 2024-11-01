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Haberler Galeri İzmir'de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

İzmir'de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (1 Kasım Cuma) birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçede ne kadar süreli kesintiler olacağı ise GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 1 Kasım Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri...

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İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Urla'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Atatürk ( 2189. Sk. 2176. Sk. 2175 2173. Sk. 2170. Sk. 2169. Sk. NEYZEN TEVFİK 2168 2161. Sk. 2160. Sk. 2159. Sk. 2158. Sk. 2157. Sk. 2026 2025. Sk. 2170/1 2142 )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Ödemiş'te elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Kurucuova

Kesinti saati:9:15 - 12:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Gereli ( GERELİ KÜME EVLERİ )

Ertuğrul

Ovakent

Karakova

Emmioğlu ( Şeytanlı Kraağaç çiftlik küme evleri )

Umurbey

Yolüstü

Balabanlı

Gölcük ( gonca sk. BARIŞ gürgen Çınar Sk. Çağlayan Sk. Çakıcı Sk. Zincirli Çk. Zeytinli Sk. ESENLİK Zafer Sk. YENER Yaz Çk. Yayla Sk. Tarıkçı Sk. Sarınç Çk. Pınar Sk. Memba Sk. Levent Sk. Kültür Cd. Köprülü Cd. Kuran Kursu Sk. Kavurgan Sk. Karanfil Sk. Kale Sk. Hürriyet Cd. Havuz Sk. Harbiye Sk. Han Sk. Hamam Sk. Gürsel Sk. Güleryüz Sk. Gölcük Sk. Ertuğrul Sk. Cumhuriyet Cd. Barış Cd. Barbaros Çk. Barbaros Sk. Atilla Sk. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Acet Sk. 3. Gül Çk. 2. Köprülü Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Gül Çk. 1. Köprülü Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Gül Çk. ZEYTİNLİK mustafa yiyen sokak BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK SARINIÇ SK İNCİLİ )

Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )

Çağlayan ( 30 AĞUSTOS Çağlayan Köyü İç Yolu )

Dolaylar ( DOLAYLAR Dolaylar Köyü İç Yolu )

Mursallı ( anacık çeşmesi mevkii CELAL BAYAR Anacık çeşmesi küme evleri Mursallı Köyü İç Yolu )

Oğuzlar ( oğuzlar OĞUZLAR KÜME EVLERİ Oğuzlar Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Karabağlar'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Uzundere ( 6115 )

İhsan Alyanak ( 6100 5063. Sk. 5044/1. Sk. 5044. Sk. 5042. Sk. 5041. Sk. 5040. Sk. 5039. Sk. 5038. Sk. 5037. Sk. 5024. Sk. 5020. Sk. 3722. Sk. )

İhsan Alyanak ( 4954. Sk. 4953. Sk. 4952. Sk. 4951. Sk. 3685. Sk. 5018. Sk. 5026. Sk. 5027. Sk. 5028. Sk. 4995. Sk. 5003. Sk. 5004. Sk. 5004/1. Sk. 5005. Sk. 5005/1. Sk. 5016. Sk. 5013. Sk. 5009. Sk. 4967. Sk. 4966/1. Sk. 4966. Sk. 4964. Sk. 4963. Sk. 4962. Sk. 4961. Sk. 4960. Sk. 4959. Sk. 4958/1. Sk. 4958. Sk. 4957/1. Sk. 4957. Sk. 4956. Sk. 4955. Sk. 5015. Sk. 5014. Sk. 5012. Sk. )

Abdi İpekçi ( 4240. Sk. 3703. Sk. 3702. Sk. 3694. Sk. 3693. Sk. 3692. Sk. 3688. Sk. 3687. Sk. 3686. Sk. )

Peker ( 4996. Sk. 5002. Sk. 5006. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. )

Yunus Emre ( 4223. Sk. 4225. Sk. 4227. Sk. 4232. Sk. 4240/1. Sk. 4240/2. Sk. 4241. Sk. 4242. Sk. 4243. Sk. 4244. Sk. 4245. Sk. 4246. Sk. 4252. Sk. 5714/1. Sk. )

Kesinti saati:12:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yurdoğlu ( 3946/8. Sk. 3946/2 )

Yüzbaşı Şerafettin ( 3915. Sk. 3930. Sk. 3932. Sk. 3933. Sk. 3940. Sk. 3951. Sk. 3951/1. Sk. 3952. Sk. 3953. Sk. 3954. Sk. 3955. Sk. 3955/1. Sk. 3956. Sk. 3956/1. Sk. 3957. Sk. 3958. Sk. 3959. Sk. 3960. Sk. 3960/1. Sk. 3960/2. Sk. )

Aydın ( 4294/1. Sk. 4294. Sk. 4316. Sk. 4315. Sk. 4308. Sk. 4307. Sk. 4305. Sk. 4303. Sk. 4300. Sk. 4299. Sk. )

Emrez ( 4317. Sk. 220. Sk. 219. Sk. 215. Sk. 214. Sk. 211. Sk. 210. Sk. 196. Sk. )

Peker ( Sırrı Atalay Sk. )

Kesinti saati:9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Gaziemir'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Atıfbey ( Etiler Cd. Akçay Cd. 72. Sk. 67. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Tire'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: İbni Melek ( turan mah. karapınar mevkıı OVA YOLU SELÇUK CAD. )

Hisarlık ( SELÇUK Hasançavuşlar Köyü İç Yolu Hisarlık Köyü ara yol hısarlık ova yolu yuvalı HİSARLIK YUVALI YOLU YUVALI )

Kaplan ( çukurköy ceritler yolu KAPLAN )

Karateke ( isimsiz3 )

Turan ( YIHGINTAŞ KUMEEVLERİ YIĞINTAŞ KÜME EVLER yığıntas yıgıntas yığıntaş küme evleri mevkii iç yolu )

Musalar ( Musalar Köyü Musalar Köyü İç Yolu )

Ortaköy ( YAYLA KÜME EVLER ORTAKÖY YAYLA (KÜME EVLER) ortaköy yayla küme evleri kayalı mvk. Ortaköy Köyü İç Yolu ORTAKÖY YAYLA Yemişler Köyü )

Somak ( İNCİRLİOVA YOLU incirliova yolu küme evler )

Çayırlı ( KARACAOĞLAN KÜME EVLER KARŞIYAKA ÇAYIRLI YOL ÜSTÜ Çayırlı Köyü İç Yolu )

Çukurköy ( çukurköy yolu dağ Çukurköy Çukurköy Köyü İç Yolu )

Topalak ( TOPALAK KOY YOLU Topalak Köyü Topalak Köyü İç Yolu MERSİNDERE )

Toparlar ( Toparlar Köyü İç Yolu Toparlar Yolu )

Yemişler ( Yemişler Köyü İç Yolu )

Akçaşehir ( BELEVİ YOLU Akcasehir Camii Sk. Akçaşehir Köyü İç Yolu Akşehir Yolu Maden Sk. Sirsir Sk. akcasehir degirmen AKKUYU KUME EVLERİ )

Akyurt ( Akyurt Köyü Akyurt Köyü İç Yolu AKYURT YOLU )

Alaylı ( Alaylı Köyü İç Yolu Alaylı Yolu )

Büyükkale

Kurşak ( Kurşak Köyü İç Yolu Kurşak Yolu )

Akmescit ( Akmescit Köyü Akmescit Köyü İç Yolu akmescıd akkaya kume evleri )

Alacalı

Armutlu ( Yemişler Yolu Armutlu köyü iç yol ARMUTLU armutlu ara yol )

Başköy ( akmescit YEŞİLDERE Başköy Başköy Köyü İç Yolu kureys 2. karsıyaka dag yolu akkaya mevkıı patika yol KOĞUK KAYA )

Kesinti saati:10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Kiraz'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Yeşildere ( Sapadere SAPADERE KAPLAN AHMETTEPESİ ARPADERESİ Kaplan YEŞİLDERE )

Kesinti saati:9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Umurcalı

Yenişehir ( KOCAOVA )

Yenişehir ( KOCAOVA YENİŞEHİR )

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Beydağ'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Eğridere

Kurudere ( Patıka Kurudere Köyü İç Yolu Kurudere Köyü )

Karaoba ( ÇİFTEKUYULAR )

Kesinti saati:9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Çiğli'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Sasallı Merkez ( 56. Sk. 60. Sk. Ahmet Piriştina Cd. 43. Sk. 42. Sk. 40. Sk. 39. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 32. Sk. 30. Sk. 29. Sk. 27. Sk. )
Sasallı Merkez ( 9/1. Sk. 9. Sk. 1. Sk. 10. Sk. 10/1. Sk. 8. Sk. 16. Sk. 15. Sk. 17. Sk. 63. Sk. 10/2. Sk. 11. Sk. 11/2. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14-1. Sk. 14. Sk. 16-1. Sk. Sasalı Futbol Sahası 9/2. Sk. )

Kesinti saati:9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Menderes'te elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Orta ( Koyyolu TÜRKAN SAYLAN KAMİL ESER FİLİZ MUSTAFA KEMAL PAŞA 8103. Sk. 8101. Sk. 8040. Sk. 8038. Sk. 8036. Sk. 8034 8028. Sk. 8026. Sk. 8024. Sk. 8018. Sk. 8017. Sk. 8016. Sk. 8015. Sk. 8013. Sk. 8012. Sk. 8011. Sk. 8008. Sk. 8007. Sk. 8005. Sk. 8004. Sk. 8003. Sk. 29 EKİM 1306 1302. Sk. 1121 sk 1284. Sk. 1282. Sk. 1274 Sk. 1272. Sk. 1264. Sk. 1238. Sk. 1236. Sk. 1234. Sk. 1232. Sk. 1230. Sk. 1228. Sk. 1226. Sk. 1224. Sk. 1222. Sk. 1204. Sk. 1208. Sk. 1210. Sk. 1212. Sk. 1218. Sk. 1220. Sk. 1272 1276 1216 1292 1306 SK 1260 SK 1006. Sk. 1006/1. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1014. Sk. 1020. Sk. 1022. Sk. 1030. Sk. 1032 1036/1. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1077. Sk. 1081. Sk. 1083. Sk. 1085. Sk. 1087. Sk. 1113. Sk. 1117. Sk. 1121. Sk. 1129 1130 1131 1133. Sk. 1134. Sk. 1136. Sk. 1139. Sk. 1140. Sk. 1142. Sk. 1148. Sk. 1149. Sk. 1150. Sk. 1150/1. Sk. 1151. Sk. 1152. Sk. 1153. Sk. 1157. Sk. 1160. Sk. 1161 1162. Sk. 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1171. Sk. 1172. Sk. 1176. Sk. 1178. Sk. 1180. Sk. 1182. Sk. 1186. Sk. 1189. Sk. 1191. Sk. 1193. Sk. 1196 1198. Sk. 1202. Sk. 1202/1. Sk. 1300 1196/1 1195 1132 Yol Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk. Koy Yolu )

Çukuraltı ( 2203 2268 2187 2111/1 Arif Sinan Cd. Efetur Cd. Mecidgökyokuşlu Cd. Sevgi Yolu Sk. Site İci Yol Site İçi Yol Yoll Çukuraltı Sevgi Yolu Sk. Çıkmaz Sk. 2025. Sk. 2033. Sk. 2033/1. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2037. Sk. 2039. Sk. 2041. Sk. 2042. Sk. 2043. Sk. 2044. Sk. 2045. Sk. 2046. Sk. 2047. Sk. 2048. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2054. Sk. 2055. Sk. 2056. Sk. 2058. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2063. Sk. 2065. Sk. 2066. Sk. 2067. Sk. 2068. Sk. 2069. Sk. 2070. Sk. 2071. Sk. 2072. Sk. 2073. Sk. 2074. Sk. 2075. Sk. 2076. Sk. 2077. Sk. 2078. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2082. Sk. 2083. Sk. 2084. Sk. 2085. Sk. 2087. Sk. 2089. Sk. 2090. Sk. 2091. Sk. 2092. Sk. 2093. Sk. 2094. Sk. 2095. Sk. 2096. Sk. 2097. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2101. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2105/1. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2113. Sk. 2114. Sk. 2115. Sk. 2116. Sk. 2117. Sk. 2118. Sk. 2119. Sk. 2120. Sk. 2121. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2124. Sk. 2125. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2130. Sk. 2131. Sk. 2131/1. Sk. 2132. Sk. 2133. Sk. 2134. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2142. Sk. 2144. Sk. 2146. Sk. 2150. Sk. 2152. Sk. 2154. Sk. 2155. Sk. 2157. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2162. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2165. Sk. 2166. Sk. 2167. Sk. 2168. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2173. Sk. 2175. Sk. 2176. Sk. 2177. Sk. 2178. Sk. 2179. Sk. 2180. Sk. 2182. Sk. 2183. Sk. 2184. Sk. 2185. Sk. 2186. Sk. 2234 2188. Sk. 2197/1. Sk. 2200. Sk. 2202. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2210. Sk. 2212. Sk. 2213. Sk. 2214. Sk. 2216. Sk. 2216/1. Sk. 2218. Sk. 2220. Sk. 2222. Sk. 2224. Sk. 2226. Sk. 2228. Sk. 2230. Sk. 2232. Sk. 2234. Sk. 2236. Sk. 2266. Sk. 2270. Sk. 2272. Sk. 2280. Sk. )

Gümüldür İnönü ( 6159 1260 )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Aliağa'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Kalabak ( Merkez 1 Sk. Kuyular Sk. Kalabak Köyü Hasan Ağa Sk. Göl Sk. KALABAK CUMHURİYET Çeşme 1 Sk. Çevre Yolu Cd. Zeki Sk. )

Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Hacıömerli Köyü Karakuyular Kümeevleri )

Kesinti saati:9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yeni ( 667. Sk. 813 816. Sk. 818. Sk. 847. Sk. CENGİZ TOPEL 660. Sk. 814 813 Sk. 658. Sk. 658/1. Sk. Yavuz Sk. Samurlu Cd. Ramazan Sk. GÜZELHİSAR BAYRAM 661. Sk. 662. Sk. 663. Sk. 664. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Kültür ( Şerafettin Öztürk Sk. İzmir Cd. 280. Sk. 278. Sk. 276. Sk. 275. Sk. 257. Sk. 248. Sk. )

Yeni ( Hürriyet Cd. GÜZELHİSAR ABDİ İPEKÇİ 568. Sk. 565. Sk. 564. Sk. 563. Sk. 558. Sk. 557. Sk. 556 555 )

Kurtuluş ( 315 Şehit Kemal Cd. Kazım Onaran Sk. K. İrfan Onaran Sk. Hükümet Cd. Gazeteci Hasan Tahsin Cd. Fevzi Paşa Cd. 338 336. Sk. 335. Sk. 330. Sk. 328. Sk. 322. Sk. 321. Sk. 320 318/1. Sk. 317. Sk. 316. Sk. 315. Sk. 314. Sk. )

Atatürk

Kesinti saati: 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları