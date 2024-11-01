İzmir'de 1 Kasım Cuma elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (1 Kasım Cuma) birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçede ne kadar süreli kesintiler olacağı ise GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 1 Kasım Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi : 01 Kasım 2024 12:05 Son Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





