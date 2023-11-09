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Haberler Galeri İzmir'de 10 saat süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İzmir'de 10 saat süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İZSU bugün (9 Kasım Perşembe) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 10 saat süren su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Bayraklı, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 9 Kasım Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 11:23 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 11:31

İzmir’de 10 saat süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 9 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

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