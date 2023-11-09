İzmir'de 10 saat süren su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İZSU bugün (9 Kasım Perşembe) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 10 saat süren su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Bayraklı, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 9 Kasım Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...