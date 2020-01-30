  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintileri

İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (30 Ocak Perşembe) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 11 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Bornova'da hangi sokaklarda sular kesilecek? Ödemiş'te sular ne zaman gelecek? Çeşme'de su kesintileri ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintileri…

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2020 Perşembe 11:15 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020 Perşembe 11:15
İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintileri

İzmir'de bugün (30 Ocak Perşembe) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 11 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Bornova'da hangi sokaklarda sular kesilecek? Ödemiş'te sular ne zaman gelecek? Çeşme'de su kesintileri ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ocak Perşembe günü İzmir'de su kesintileri…

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintileri

ALİAĞA
19.04.2019 saat 09:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. YENİŞAKRAN

30.01.2020 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. KÜLTÜR

İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintileri

BALÇOVA
30.01.2020 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇETİN EMEÇ, EĞİTİM

İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintileri

BEYDAĞ
07.01.2020 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. YUKARIAKTEPE

İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintileri

BORNOVA
30.01.2020 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BİRLİK, KOŞUKAVAK

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü! İşte son hali...
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü! İşte son hali...
BİZE ULAŞIN