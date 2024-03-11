İzmir’de 11 Mart Pazartesi elektrik kesintisi

Bayındır'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Kızılcaova ( ASFALT ALTI 3001 KIZILCAOVA ATATÜRK Dere Sk. Cumhuriyet Cd. ASFALT ALTI 3001 KIZILCAOVA ATATÜRK Dere Sk. Cumhuriyet Cd. Cami Sok Cami 2. Sk. Bahçeli Evler Aktaş Sk. 4 EYLÜL İstiklal Sk. Özkan Sk. Soğuksu Mevki Sk. Okul Sk. Kırtepe Mevki Sk. Kurtuluş Cd. Gazi Sk. CANLI İSTASYON )
Dernekli
Çiftçigediği ( Çiftçigediği Köyü İç Yolu Çiftçigediği Köyü 4 EYLÜL Çiftçigediği Köyü İç Yolu Çiftçigediği Köyü 4 EYLÜL )
Arıkbaşı ( ARIKBAŞI HÜRRİYET ARIKBAŞI HÜRRİYET İmamevi Sk. Çırpı İstasyon Sk. Yeşilçam Sk. Sevgi Yolu Sk. OKUL Hürriyet1 Sk. Göçmen Sk. HUZUR Cumhuriyet Sk. Cami1 Sk. Bahar Sk. Arıkbaşı Cd. ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU Akçam Sk. 4 EYLÜL )
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler Dr. Veli Lök Sk. Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Okul2 Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu Bektaş Beylik Küme Evleri Sk. Cumhuriyet Cd. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. )
Cumhuriyet ( Ömerbey Sk. Çalkarcı Çk. Yakapınar Sk. Sabribey Sk. Park Cd. Okul Çk. KAZIM DİRİK Esen Sk. Bahçe Sk. Ayşe Hanım Cd. Alibey Sk. Ömerbey Sk. Çalkarcı Çk. Yakapınar Sk. Sabribey Sk. Park Cd. Okul Çk. KAZIM DİRİK Esen Sk. Bahçe Sk. Ayşe Hanım Cd. Alibey Sk. )
Çırpı Cami
Hasköy ( 11. Çk. Sk. 12. Çk. Sk. 13. Çk. Sk. 14. Çk. Sk. 15. Çk. Sk. 2. Çukaz Sk. 4. Çk. Sk. 5. Çk. Sk. 6. Çk. Sk. 7. Çk. Sk. 8. Çk. Sk. 9. Çk. Sk. Adnan Menderes Sk. Hasan Tahsin Sk. Hasköy Cami Sk. Inönü Sk. Kazım Karabekir Sk. Mehmet Akif Ersoy Sk. Mezarlık Yolu Sk. Sazlık Sk. VALİ KAZIM DİRİK Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. Şehit İbrahim Erince Cd. )
Yeşilova ( CANLI İSTASYON )
Karaveliler ( 101. Sk. 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. Alaybey Cd. Alaybey Gç. Avşar Sk. Ayhan Varna Cd. Ayşe Hanım Cd. Eroğlu Sk. Erçakır Sk. Eserler Sk. Hacı İbrahim Sk. Karaveliler Cami Sk. KAZIM DİRİK Necati Şahin Cd. Park Cd. Talip Ağa Sk. Teki Sk. Veli 7. Sk. Çolağın Hüseyin Sk. )
Mektep
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları