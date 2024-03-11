İzmir'de 11 Mart Pazartesi elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 11 Mart Pazartesi 2024 (bugün) elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 11 Mart Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...