İzmir’de 11 Ocak Cumartesi su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (11 Ocak Cumartesi) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 11 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ocak Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA FATİH 11.01.2025 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, CENGİZHAN, R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER 11.01.2025 saat 12:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME CUMHURİYET 11.01.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME 16 EYLÜL 11.01.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN KÜÇÜKBAHÇE 11.01.2025 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN SALMAN 11.01.2025 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HACIHASAN, KEMER, YILANLI, CEVİZALAN, BUCAK, BİRGİ, KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, GERÇEKLİ, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, KARADOĞAN 11.01.2025 saat 09:00 ile 17:45 arasında yaklaşık 8 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ 11.01.2025 saat 09:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.