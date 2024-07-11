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Haberler Galeri İzmir'de 11 Temmuz Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

İzmir'de 11 Temmuz Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (11 Temmuz Perşembe) birçok ilçede elektrikler kesilecek. GDZ Elekrik İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeleri tek tek duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 11 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:24

İzmir’de 11 Temmuz Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait detaylı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Temmuz Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 11 Temmuz Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Bölcek ( Cami Sk. Cömertler Sk DİNÇLER Filiz Sk. Garaj Cd. Göçbeyli Yolu Gül Sk. Gözde Hatipler Sk. Kahramanlar Cd. Kanarya Sk. Kara İncir Sk. Karadeniz Sk. Karaman Sk. Karıncalı Cd. Koca İmam Cd. Kumlu Cd. Kumru Sk. Küçük Sk. Kırcalar Sk. Köy İçi Yol Mithat Öz Cd. Mithatpaşa Cd. Namık Kemal Cd. Okul Cd. Ortakuyu Sk. Ortaokul Cd. OĞUZ RAHMİ KÖKEN Saka Sk. Sakarya Cd. Savaş Sk. Serçe Sk. Tuncanlar Cd. Turabey Sk. Yapılar Sk. Yarıcı Sk. Yeni Sk. ÇETİNKAYA Çivi Kuyu Cd. CEVİZ İstiklal Cd. Çivi Kuyu eylem SELÇUK ÇIKMAZI DEMİREL AKDENİZ DESTAN ÇARŞI LEVENT MEŞE ACET Altın Sk. Aralık Sk. Arifler Sk. Atatürk Cd. EDİP Barbaros Cd. Belediye Cd. ŞAFAK )

Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )

Alibeyli ( Alibeyli Alibeyli Köyü İç Yolu )

Aşağıılgındere ( Aşağıılgındere Aşağıılgındere Köyü İç Yolu )

Çamoba ( Çamoba Köyü İç Yolu )

Durmuşlar ( Durmuşlar Durmuşlar Köyü İç Yolu )

Ayaskent ( Hacı Arap Sk. Hürriyet Cd. Kurtuluş Cd. Menderes Sk. Okul Cd. 4. Sk. Ulu Önder Yeni Cd. Yeni Cd. 5. Sk. Yeni Cd. 7. Sk. Üzeyir İnce Sk. Şehit Hamit Demirdöven Sk. Şehit Sami Gülen Cd. AYASKENT ATATÜRK 2. Sk. 3. Sk. 4. Sk. 5. Sk. Araplar Sk. Ayaskent Köyü Aziziye Köyü Bağlar Cd. 1. Sk. Cami 3. Sk. Dere Cd. 3. Sk. Doğancı Köyü İç Yolu Düğün Salonu Sk. Eğitmen Sk. Eşref Bitlis Cd. Gazi Halil İbrahim Tulu Sk. Gazi Mehmet Şahin Sk. Gazi İsmail Sönmez Sk. )

Ilgıncaber ( Ilgıncaber Ilgındere Köyü İç Yolu )

Kadıköy ( Kadıköy Köyü İç Yolu )

Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )

Kozluca ( Kozluca Köyü İç Yolu KOZLUCA MERKEZ )

Muratlar ( Muratlar Köyü İç Yolu )

Sarıcalar ( SARICALAR Sarıcalar Sarıcalar Köyü İç Yolu )

Yalnızdam ( Yalnızdam Köyü İç Yolu )

Yeniler ( Yeniler Köyü İç Yolu )

Zağnoz ( Zağnos Zağnos Köyü İç Yolu )

Aziziye ( AZİZİYE AYASPAŞA İnönü Cd. Şehit Cengiz Topel Cd. )

Doğancı

Paşaköy

Göçbeyli ( 1. Sanayi Sitesi DOSTLUK Akasya Sk. Aslanlar Sk. Atılım Sk. Aydınlar Sk. Aşçılar Sk. Badem Sk. Bergama Cd. Bigalı Sk. Biçer Sk. Bölcek Cd. Cambazlar Sk. Cami Çk. Sk. Cumhuriyet Cd. Dallık Cd. Doğan Sk. Gani Sk. Hüseyin Acar Cd. Hüseyin Demir Cd. Karacan Sk. Kartal Sk. Kazım Dirik Cd. Kemaller Sk. Kocapınar Sk. Kozluca Cd. Kumlukaya Sk. Kurtuluş Sk. Menekşe Sk. Mescid Cd. Mezarlık Cd. Nar Sk. Okul Sk. Pamuk Sk. Rahmi Bey Sk. Sağlık Sk. Selvi Sk. Tahir Sk. Tarla Yolu Yunus Emre Sk. Yılmaz Sk. Çakıl Sk. Çakırlar Sk. Çalışkan Sk. Çiçek Sk. İmam Ali Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Temmuz Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol )

Kesinti saati: 1:00 - 5:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bornova'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Kavaklıdere

Kesinti saati: 9:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Kavaklıdere ( İncir İncir Sk. incir sokak )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Kazımdirik ( 6189. Sk. )

Kesinti saati: 12:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Temmuz Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ufuk ( 869. Sk. 1012. Sk. 1010. Sk. İstiklal Cd. 869/1. Sk. 872. Sk. 869/5. Sk. )

Dicle ( 878. Sk. 876. Sk. 874/1. Sk. 874. Sk. 869/4. Sk. 867. Sk. 367. Sk. 869/3. Sk. 869/2. Sk. )

Barış ( 361/2. Sk. 361/1. Sk. 361. Sk. 361/4. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 11 Temmuz Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

FOÇA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Mareşal Fevzi Çakmak

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Kazım Dirik ( Foça İzmir Karayolu Cd. 8/2. Sk. 8/1 427. Sk. 421 419. Sk. 408. Sk. 405. Sk. 401. Sk. 3. Sk. 419/4. Sk. 10/1 1/2. Sk. 1/1. Sk. )
Kazım Dirik ( 3. Sk. 10. Sk. 10/1 10/2. Sk. 10/3. Sk. 10/5. Sk. 7/3 419/4. Sk. 419/2 449/1 470 471 458 441 460. Sk. 448 446 468 466 472 Foça İzmir Karayolu Cd. 7/1. Sk. 445. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 427. Sk. 421 419/3. Sk. 419. Sk. 3/3. Sk. 8/3. Sk. 469 7/2. Sk. 467 444 )

Hacıveli ( 407. Sk. 412 )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları