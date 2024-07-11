İzmir'de 11 Temmuz Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (11 Temmuz Perşembe) birçok ilçede elektrikler kesilecek. GDZ Elekrik İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeleri tek tek duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 11 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...