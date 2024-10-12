İzmir’de 12 Ekim Cumartesi elektrik kesintisi

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Cumhuriyet ( İlyas Tuna Sk. Ömerbey Sk. Tepe Sk. Sabribey Sk. Papatya Sk. Mehtap Sk. Demirci Sk. Bahçe Sk. Asma Sk. Alibey Sk. )
Atatürk ( İNÖNÜ Şehit Eray Dağlı Sk. İSTASYON Çınar Sk. Çiçekli Sk. Çamlık Sk. Yeni Sk. HAMİDİYE Molla Sk. KAZIM DİRİK Kahraman Sk. Gül Çk. Fırıncı Sk. Filiz Sk. Bülbül Çk. Ağatır Çk. ARMAĞAN 717. Sk. )
Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Yolu Kızılcaağaç Köyü İç Yolu )
Karahalilli ( 3.ÇAYIR OSMANOĞLU MEVKİİ Karahalilli Yolu Karahalilli Köyü İç Yolu 1.ÇAYIR Gazi Mevki Sk. DEMİR YOLU Cumhuriyet Mevki Sk. 2.ÇAYIR Bayındır Yolu Cd. isimsiz )
Fırınlı ( ESKİ FIRINLI KÖYÜ İstasyon Küme Evleri Sk. Yenice Kuyu Sk. Osmanoğlu Mevki Sk. Furunlu Yolu )
Yeşilova ( Yeşilova Köyü Park Sk. Orta Sk. Nizam Sk. Mistak Sk. Konak Sk. Hacı Hüseyin Sk. Gönül Sk. Camii Sk. Cami Sk. Eski Çıplak Köyü Yolu CANLI İSTASYON )
Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü İç Yolu Tokatbaşı Köyü Ova Yolu )
Söğütören ( Söğütören Köyü İç Yolu )
Yenice ( ALANKIYI KÖY YOLU )
Sadıkpaşa ( CELAL BAYAR Pınarbaşı Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri Ambar Pınarı Küme Evleri )
Çamlıbel ( Köy Yolu Ortaca Çamlıbel Köyü Çamlıbel Köyü İç Yolu )
Elifli ( Beylik Kümesi Sk. Elifli Köyü İç Yolu ELİFLİ Çayır Mevkii Sk. )
Kesinti saati: 10:00-12:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Fırınlı ( ESKİ FIRINLI KÖYÜ İstasyon Küme Evleri Sk. Yenice Kuyu Sk. Osmanoğlu Mevki Sk. )
Yeşilova ( Yeşilova Köyü Park Sk. Orta Sk. Nizam Sk. Mistak Sk. Konak Sk. Hacı Hüseyin Sk. Gül Çk. Gönül Sk. Camii Sk. Cami Sk. Eski Çıplak Köyü Yolu CANLI İSTASYON )
Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü İç Yolu Tokatbaşı Köyü Ova Yolu Furunlu Yolu )
Söğütören ( Söğütören Köyü İç Yolu )
Yenice ( ALANKIYI KÖY YOLU )
Sadıkpaşa ( CELAL BAYAR Pınarbaşı Bayındır Yolu Cd. Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri Ambar Pınarı Küme Evleri )
Cumhuriyet ( İNÖNÜ İSTASYON İlyas Tuna Sk. Ömerbey Sk. Tepe Sk. Sabribey Sk. Papatya Sk. Mehtap Sk. KAZIM DİRİK Demirci Sk. Bahçe Sk. Asma Sk. Alibey Sk. )
Atatürk ( Şehit Eray Dağlı Sk. Çınar Sk. Çiçekli Sk. Çamlık Sk. Yeni Sk. HAMİDİYE Molla Sk. Kahraman Sk. Fırıncı Sk. Filiz Sk. Bülbül Çk. Ağatır Çk. ARMAĞAN 717. Sk. )
Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Yolu Kızılcaağaç Köyü İç Yolu )
Karahalilli ( 3.ÇAYIR OSMANOĞLU MEVKİİ Karahalilli Yolu Karahalilli Köyü İç Yolu 1.ÇAYIR Gazi Mevki Sk. DEMİR YOLU Cumhuriyet Mevki Sk. 2.ÇAYIR isimsiz )
Elifli ( Çayır Mevkii Sk. ELİFLİ Elifli Köyü İç Yolu Beylik Kümesi Sk. )
Çamlıbel ( Çamlıbel Köyü İç Yolu Çamlıbel Köyü Ortaca Köy Yolu )
Kesinti saati: 14:00-16:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Mektep
İbrahimçavuş
Çırpı Cami
Havuzbaşı
Kesinti saati: 9:00-15:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Lütuflar
Kesinti saati: 9:00-9:15
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Havuzbaşı ( Bayındır Torbalı Yolu Havuzbaşı Köyü İç Yolu Havuşbaşı Yolu )
Kesinti saati: 11:00-16:00
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları