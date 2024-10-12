İzmir'de 12 Ekim Cumartesi elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (12 Ekim Cumartesi) birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 12 Ekim 2024 11:48 Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





