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Haberler Galeri İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! 12 Aralık Salı sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! 12 Aralık Salı sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacağını İZSU duyurdu. Çeşme'deki arıza ve çalışma kaynaklı yaşanan su kesintisi 12 gün 8 saati saati buldu. Yapılan duyuruya göre bugün bir ilçede daha 8 saat sular kesilecek. Vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Bugün İzmir'de Aliağa, Bayraklı, Karaburun, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Ödemiş, Urla ve Torbalı'da sular kesilecek. Peki İzmir'deki su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte İzmir'de 12 Aralık Salı su kesintisinin ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:51 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:55

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! 12 Aralık Salı sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün 12 Aralık Salı İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 12 Aralık Salı İzmir su kesintisi detayları..

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! 12 Aralık Salı sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA KARAKÖY 12.12.2023 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! 12 Aralık Salı sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 12.12.2023 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! 12 Aralık Salı sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARABURUN İNECİK 12.12.2023 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! 12 Aralık Salı sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 12.12.2023 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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