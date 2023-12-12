İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! 12 Aralık Salı sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacağını İZSU duyurdu. Çeşme'deki arıza ve çalışma kaynaklı yaşanan su kesintisi 12 gün 8 saati saati buldu. Yapılan duyuruya göre bugün bir ilçede daha 8 saat sular kesilecek. Vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Bugün İzmir'de Aliağa, Bayraklı, Karaburun, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Ödemiş, Urla ve Torbalı'da sular kesilecek. Peki İzmir'deki su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte İzmir'de 12 Aralık Salı su kesintisinin ayrıntıları...