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Haberler Galeri İzmir'de 12 saatlik su kesintisi! İZSU hangi ilçelerde kesileceğini açıkladı... İşte 31 Temmuz Perşembe su kesintileri

İzmir'de 12 saatlik su kesintisi! İZSU hangi ilçelerde kesileceğini açıkladı... İşte 31 Temmuz Perşembe su kesintileri

Son dakika haberleri... İZSU bugün 31 Temmuz Perşembe 2025 İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 31 Temmuz Perşembe İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! İZSU hangi ilçelerde kesileceğini açıkladı... İşte 31 Temmuz Perşembe su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesinti yaşanacak detayları duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 31 Temmuz Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! İZSU hangi ilçelerde kesileceğini açıkladı... İşte 31 Temmuz Perşembe su kesintileri

ALİAĞA B.HAYRETTİN PAŞA, MİMAR SİNAN 31.07.2025 saat 10:22 ile 12:22 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! İZSU hangi ilçelerde kesileceğini açıkladı... İşte 31 Temmuz Perşembe su kesintileri

BUCA UFUK 31.07.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! İZSU hangi ilçelerde kesileceğini açıkladı... İşte 31 Temmuz Perşembe su kesintileri

KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA 31.07.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! İZSU hangi ilçelerde kesileceğini açıkladı... İşte 31 Temmuz Perşembe su kesintileri

ÖDEMİŞ DEREUZUNYER, IŞIK, ÜZÜMLÜ 31.07.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! İZSU hangi ilçelerde kesileceğini açıkladı... İşte 31 Temmuz Perşembe su kesintileri

ÖDEMİŞ GÖLCÜK 31.07.2025 saat 06:17 ile 12:17 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.