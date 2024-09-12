  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri

İzmir'de 12 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU açıklama yaptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (12 Eylül Perşembe) 12 saatlik su kesintisi yaşanacak. İZSU İzmir'in birçok ilçesinde yaşanacak su kesintilerini saat vererek duyurdu. Mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman kesilecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorusunun yanıtını araştırıyor. İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:52

İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU açıklama yaptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (12 Eylül Perşembe) birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 12 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU açıklama yaptı

BAYRAKLI POSTACILAR, SOĞUKKUYU, ONUR 12.09.2024 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU açıklama yaptı

BORNOVA DOĞANLAR 12.09.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU açıklama yaptı

BUCA YILDIZ, ATATÜRK 12.09.2024 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU açıklama yaptı

GAZİEMİR MENDERES, HÜRRİYET 12.09.2024 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.