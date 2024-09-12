İzmir'de 12 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU açıklama yaptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (12 Eylül Perşembe) 12 saatlik su kesintisi yaşanacak. İZSU İzmir'in birçok ilçesinde yaşanacak su kesintilerini saat vererek duyurdu. Mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman kesilecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorusunun yanıtını araştırıyor. İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...