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Haberler Galeri İzmir'de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

İzmir'de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (12 Şubat Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 12 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 12 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

BALÇOVA EĞİTİM, TELEFERİK 12.02.2025 saat 11:08 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

DİKİLİ ÇANDARLI 12.02.2025 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

KINIK AŞAĞI 12.02.2025 saat 09:07 ile 11:07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

KİRAZ ÖREN 12.02.2025 saat 08:00 ile 13.02.2025 saat 17:00 arasında su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET 12.02.2025 saat 09:46 ile 10:49 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

ÖDEMİŞ ARTICAK, KAZANLI 12.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TURABİYE 12.02.2025 saat 11:37 ile 13:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

URLA YELALTI 12.02.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 12 Şubat Çarşamba su kesintisi: Urla, Memen, Dikili...

KİRAZ YENİ 12.02.2025 saat 11:50 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.