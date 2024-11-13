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Haberler Galeri İzmir'de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik İzmir'de bugün (13 Kasım Çarşamba) birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacağını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 13 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 13 Kasım Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

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İzmir’de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Göksu ( 693/9. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. 693/14. Sk. 693/13. Sk. 693/12. Sk. 693/11. Sk. 693/10. Sk. 693. Sk. 690/4. Sk. 688/16. Sk. 688/15. Sk. 688/14. Sk. 688/13. Sk. 688/11. Sk. 687/9. Sk. 687/8. Sk. 687/7. Sk. 687/5. Sk. 687/14. Sk. 687/10. Sk. 679/20. Sk. 679/19. Sk. 679/18. Sk. 688/12 687/6 688/17 693/23. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Atatürk ( 2137 Sk. 2039. Sk. 2038. Sk. 2037. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2020 2151 2019 2135. Sk. NEYZEN TEVFİK 2167. Sk. 2162. Sk. 2156 2155 2153 Sk. 2152 Sk. 2150. Sk. 2147. Sk. 2145 2144. Sk. 2143. Sk. 2140. Sk. 2139. Sk. 2137. Sk. 2134. Sk. 2136. Sk. 2155/1 )

İskele ( 2164. Sk. 2163. Sk. 2129 2035. Sk. 2166 2036 2132 2165. Sk. 2132/1 )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Denizli ( 5 34 23 Mimar İnci H. Gürel Sk. KOCADERE Harbiye Cd. Denizli Cd. 9. Sk. 89. Sk. 85. Sk. 83/1 Sk. 83. Sk. 8. Sk. 79 73. Sk. 67. Sk. 65. Sk. 62 60. Sk. 38. Sk. 33. Sk. 30. Sk. 3. Sk. 29. Sk. 24. Sk. 21 Sk. 20/2. Sk. 20. Sk. 19/1 Sk. 12. Sk. 103 25/1 64 15 31 54 11 13 )

Kesinti saati: 13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kemer ( KEMER PARNALI )

Hacıhasan ( birgi deresi küme evleri ÇOBAN ÇEŞMESİ HACI HASAN )

Yılanlı

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çağlayan ( 30 AĞUSTOS Çağlayan Köyü İç Yolu )

Dolaylar ( DOLAYLAR )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

KONAK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( 1473. Sk. 1472. Sk. )

Kesinti saati: 4:00 - 9:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Fatih ( Mustafa Kemal Atatürk Cd. 406. Sk. )

B. Hayrettin Paşa ( 208. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2207/1. Sk. 2222. Sk. 2227. Sk. Fevzi Çakmak Cd. Talat Bilgin Cd. )

Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Hacıömerli Köyü Karakuyular Kümeevleri )

Kalabak ( KALABAK CUMHURİYET Göl Sk. Hasan Ağa Sk. Kalabak Köyü Kuyular Sk. Merkez 1 Sk. Zeki Sk. Çevre Yolu Cd. Çeşme 1 Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yenişakran ( 234. Sk. 230. Sk. 3247 214. Sk. 3204 3248/1 Sokak 3222/1 3273 3238 Sk. 3265 3376 3277 3254/1 Çeşme Önü Cd. 375. Sk. 3269. Sk. 3242. Sk. 3275 3267 263. Sk. 259. Sk. 3255 254. Sk. 3253 252. Sk. 246. Sk. 244. Sk. 3261 240/1. Sk. 239. Sk. 238. Sk. 236. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karşıyaka'daelektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Bahriye Üçok ( 1762. Sk. 1879/1. Sk. Latife Hanım Sk. )

Bahariye ( 1671. Sk. 1878. Sk. Doç. Dr. Bahriye Üçok Blv. ZÜBEYDE HANIM Park İçi Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Ören Turgutlu Dikili Taş Sk. Erdal İnönü Kuşçu Sk. Sarı Akasya İncirlipınar ZEYTİN Gacara Hasan Gümüş Japon Kuş Kuş Sk. Kuşçu )

Ören Egemen ( Turgutlu2 Yağcılar )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Cumhuriyet ( 487. Sk. 498 443 445/1 Sk. 407 Sk. 496 442 Sk. 479/1 445 462 407/1 Sokak 429 Sk. 446 452 Sk. 453 Sk. 494 SK. 443/3 Sk. 458/1 Sk. 499 Sk. ıhlamur 425/1 442 SK 429/1 Sk 384 SK 368. Sk. 369 370. Sk. 371. Sk. 372. Sk. 373. Sk. 374 375. Sk. 375/1. Sk. 376 377. Sk. 379. Sk. 380. Sk. 382. Sk. 383. Sk. 384. Sk. 384/1. Sk. 385. Sk. 386. Sk. 387. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 390. Sk. 399/1. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 402. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 405/1 405/2 Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 410. Sk. 412. Sk. 415. Sk. 416. Sk. 417. Sk. 418. Sk. 419. Sk. 42/1. Sk. 420/1 421. Sk. 422. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. 426. Sk. 427. Sk. 428. Sk. 318. Sk. 320. Sk. 332. Sk. 334. Sk. 336. Sk. 340. Sk. 342. Sk. 348. Sk. 350. Sk. 352. Sk. 354. Sk. 356. Sk. 357. Sk. 358. Sk. 359. Sk. 361. Sk. 362 364. Sk. 367. Sk. ŞEHİT ARAS KILIÇ 429. Sk. 430. Sk. 430/1. Sk. 431 432. Sk. 433. Sk. 434. Sk. 435. Sk. 435/1. Sk. 435/2. Sk. 436. Sk. 437. Sk. 439. Sk. 441. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 445. Sk. 450 447. Sk. 449. Sk. 456. Sk. 458. Sk. 459. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 485. Sk. 488. Sk. 489. Sk. 490. Sk. 492. Sk. 496. Sk. 500. Sk. 502 BAHRİYE ÜÇOK Fesleğen Sk Fesleğen Sk. Fulya Sk. Gülcü Baba Sk. Ihlamur Ihlamur Sk. Karanfil Sk. Merhum Sk. Site Yolu Site İc Yolu Site İç Yol Site İç Yolu TURAN DURSUN Uğur Mumcu Cd. ÇETİN EMEÇ 407 445/1 427 451/1 380/1 427/2 sk 444 386 375/1 405 391 )

Kesinti saati: 10:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları