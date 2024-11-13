İzmir’de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Fatih ( Mustafa Kemal Atatürk Cd. 406. Sk. )
B. Hayrettin Paşa ( 208. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2207/1. Sk. 2222. Sk. 2227. Sk. Fevzi Çakmak Cd. Talat Bilgin Cd. )
Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Hacıömerli Köyü Karakuyular Kümeevleri )
Kalabak ( KALABAK CUMHURİYET Göl Sk. Hasan Ağa Sk. Kalabak Köyü Kuyular Sk. Merkez 1 Sk. Zeki Sk. Çevre Yolu Cd. Çeşme 1 Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Yenişakran ( 234. Sk. 230. Sk. 3247 214. Sk. 3204 3248/1 Sokak 3222/1 3273 3238 Sk. 3265 3376 3277 3254/1 Çeşme Önü Cd. 375. Sk. 3269. Sk. 3242. Sk. 3275 3267 263. Sk. 259. Sk. 3255 254. Sk. 3253 252. Sk. 246. Sk. 244. Sk. 3261 240/1. Sk. 239. Sk. 238. Sk. 236. Sk. )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka'daelektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Bahriye Üçok ( 1762. Sk. 1879/1. Sk. Latife Hanım Sk. )
Bahariye ( 1671. Sk. 1878. Sk. Doç. Dr. Bahriye Üçok Blv. ZÜBEYDE HANIM Park İçi Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları