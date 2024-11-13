İzmir'de 13 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik İzmir'de bugün (13 Kasım Çarşamba) birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacağını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 13 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 13 Kasım 2024 11:21 Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





