İzmir'de 14 saatlik su kesintisi! 27 Ocak Cumartesi sular ne zaman kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün (27 Ocak Cumartesi) İzmir'de Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı'da su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı araştırılıyor. İşte 27 Ocak Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...