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Haberler Galeri İzmir'de 14 saatlik su kesintisi! 27 Ocak Cumartesi sular ne zaman kesilecek?

İzmir'de 14 saatlik su kesintisi! 27 Ocak Cumartesi sular ne zaman kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün (27 Ocak Cumartesi) İzmir'de Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı'da su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı araştırılıyor. İşte 27 Ocak Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:12 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:16

İzmir’de 14 saatlik su kesintisi! 27 Ocak Cumartesi sular ne zaman kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 27 Ocak Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de 14 saatlik su kesintisi! 27 Ocak Cumartesi sular ne zaman kesilecek?

ALİAĞA SİTELER 27.01.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 14 saatlik su kesintisi! 27 Ocak Cumartesi sular ne zaman kesilecek?

BAYRAKLI EMEK 27.01.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 14 saatlik su kesintisi! 27 Ocak Cumartesi sular ne zaman kesilecek?

BERGAMA KADRİYE, YALNIZEV, BAHÇELİEVLER 27.01.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 14 saatlik su kesintisi! 27 Ocak Cumartesi sular ne zaman kesilecek?

BORNOVA DOĞANLAR 27.01.2024 saat 10:45 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

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