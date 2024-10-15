  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri

İzmir'de 15 Ekim Salı elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (15 Ekim Salı) birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 15 Ekim Salı elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 15 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 15 Ekim Salı elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Saat:9:00 - 16:00
Kesinti yapılacak yerler: Halilbeyli ( 85. Yıl Cumhuriyet Cd. Özdemir Sk. Çimenlik Sk. Çalıkuşu Sokak Zambak Sk. Yıldız Sk. Yaz Sk. Salkım Sk. Salkım Pamuk Sokak Ortanca Orkide Sk. Onur Sk. Onur Nilüfer Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Kemal Atatürk Menekşeli Sk. Menekşeli Leylak Sokak Leylak Sk. Kırım Sk. Kırım Kasımpatı Sk. Hercai Sk. Hanımeli Sk. Hacı Sokak Hacı Güney Sk. Günebakan Gülüm Sk. Gülüm Göçmen Sk. Eski İzmir Cd. Eski İzmir Ergen Sk. Doğu Sk. Derinkuyu Sk. 1. Çk. Derinkuyu Dedelik Sk. Camialtı Sk. Camialtı Buket Sk. Begonya Sokak Begonya )

Halilbeyli ( DEDELİK SOKAK Dedelik Sk. Dedelik Dedelik Çıkmaz )

Sinancılar

İzmir’de 15 Ekim Salı elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Saat:10:00 - 16:00
Kesinti yapılacak yerler: Çiniyeri
Işıklı

****

Saati: 9:30 - 15:30
Kesinti yapılacak yerler: Sarılar ( Sarılar Köyü )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ başören KÜÇÜKÖREN Köşk Ödemiş Yolu )
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Köşk Ödemiş Yolu Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu mendegüme küme evler melcek çukur )
Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

İzmir’de 15 Ekim Salı elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ


Saat:9:00 - 15:00
Kesinti yapılacak yerler: Cumhuriyet ( 6641. Sk. 6642. Sk. 6642/1. Sk. 6642/2. Sk. 6643. Sk. 6643/1. Sk. 6653. Sk. 6644. Sk. 6653/1. Sk. 6601. Sk. 6601/2. Sk. 6601/3. Sk. 6655. Sk. 6626. Sk. 6626/1. Sk. 6626/2. Sk. 6629. Sk. 6631. Sk. 6632. Sk. 6638. Sk. 6640. Sk. )

Örnekköy ( 6601. Sk. 7532. Sk. )

Cumhuriyet ( 6694. Sk. 6660. Sk. 6681/2. Sk. 6687. Sk. 6691. Sk. 6693. Sk. Anadolu Cd. 6700/2. Sk. 6700/1. Sk. 6699. Sk. 6698. Sk. 6697. Sk. 6696. Sk. 6695. Sk. )

Şemikler ( Anadolu )

İzmir’de 15 Ekim Salı elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Saat:10:00 - 16:00
Kesinti yapılacak yerler: Güven ( 381. Sk. 343. Sk. 341. Sk. Onat Adnan Kahveci Cd. Onat Cd. 390. Sk. 389. Sk. 388. Sk. 387. Sk. 385. Sk. 384. Sk. )
Yiğitler ( 343. Sk. Onat Cd. 349/1. Sk. 362. Sk. 368. Sk. 368/1. Sk. 368/2. Sk. Adnan Kahveci Cd. 349. Sk. )

Laleli ( 399. Sk. 401 403. Sk. 405. Sk. Onat Cd. 397. Sk. )

****
Saat: 9:00 - 15:00
Kesinti yapılacak yerler: İnönü ( Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. 683. Sk. 684. Sk. 684/1. Sk. )
Mustafa Kemal ( 697/1. Sk. 697/2. Sk. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. )
Göksu ( 684/12. Sk. )

****

Saat:9:00 - 15:00
Kesinti yapılacak yerler:Gökdere ( 1250 A Grubu Küme Evleri Kızılcık )
Çamkule ( 4731 )
Adatepe ( 1250 A Grubu Küme Evleri )
Aydoğdu ( 1265. Sk. )