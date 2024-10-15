İzmir'de 15 Ekim Salı elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (15 Ekim Salı) birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri tek tek açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 15 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat:9:00 - 16:00 Kesinti yapılacak yerler: Halilbeyli ( 85. Yıl Cumhuriyet Cd. Özdemir Sk. Çimenlik Sk. Çalıkuşu Sokak Zambak Sk. Yıldız Sk. Yaz Sk. Salkım Sk. Salkım Pamuk Sokak Ortanca Orkide Sk. Onur Sk. Onur Nilüfer Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Kemal Atatürk Menekşeli Sk. Menekşeli Leylak Sokak Leylak Sk. Kırım Sk. Kırım Kasımpatı Sk. Hercai Sk. Hanımeli Sk. Hacı Sokak Hacı Güney Sk. Günebakan Gülüm Sk. Gülüm Göçmen Sk. Eski İzmir Cd. Eski İzmir Ergen Sk. Doğu Sk. Derinkuyu Sk. 1. Çk. Derinkuyu Dedelik Sk. Camialtı Sk. Camialtı Buket Sk. Begonya Sokak Begonya )
Saat:10:00 - 16:00 Kesinti yapılacak yerler: Çiniyeri Işıklı
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Saati: 9:30 - 15:30 Kesinti yapılacak yerler: Sarılar ( Sarılar Köyü ) Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu ) Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu ) Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ başören KÜÇÜKÖREN Köşk Ödemiş Yolu ) Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu ) Çayır ( Ataman Köşk Ödemiş Yolu Çayırköy ) Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu ) Güney ( Güney Köyü İç Yolu ) Hamam ( Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu mendegüme küme evler melcek çukur ) Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )