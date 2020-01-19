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Haberler > Galeri > İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 15 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. 19 Ocak Pazar günü yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir'in hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 19 Ocak Pazar günü İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2020 Pazar 09:38 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2020 Pazar 09:38
İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 15 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. 19 Ocak Pazar günü yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir'in hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 19 Ocak Pazar günü İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…

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İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

BERGAMA
09:00 13:00 1.SANAYİ SİTESİNİN BİR KISMI

13:00 17:00 ERTUĞRUL MAHALLESİ BÖBLİNGEN-KAYHAN CADDELERİ CİVARI

İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

BEYDAĞ
10:00 12:00 KARABURÇ MAHALLESİ MERKEZ,ÇAMGEÇİDİ,SARIYER,HACILAR,YUKARI KARABURÇ VE KARABOĞAZ SOKAKLAR VE S.SS KARABURÇ KOOP.İZSU KARABURÇ İÇME SUYU VE HÜSEYİN ATÇI ÖZER TRAFOLARI-TR1-TR3-TR4-TR5-TR7-TR10-TR11-TR12-TR13-TR14

İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

BORNOVA
09:00 17:00 ÇANAKKALE CEDDESİ, 7407, 7407/1, 7407/2, 7407/3 SOKAKLAR VE CİVARI

10:00 12:00 EGESAN OTO

11:00 13:00 YEŞİLOVA MAHALLESİ, 4174/6, 4174/7, 4174/8, 4184/2, 4184/3, 4184/4, 4184/5, 4184/6 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

BUCA
09:00 17:00 SEYHAN MAHALLESİ, 665, 657, 661, 660, 659/14, 664, 663, 630/3, 630/1, 667/5, 667/6, 667/6 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 684/2-668/11-682/9-668/5-684/12-682/1-682 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 684/2-682-684-682/11-683 SOKAKAR VE CİVARI

09:00 17:00 679/14-679/36-679/34-679/7-679/23-684/18 SOKAKLAR VE CİVARI

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