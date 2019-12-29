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Haberler > Galeri > İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 29 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 29 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 15 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (29 Aralık Pazar) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 29 Aralık Pazar günü İzmir'de elektrik kesintileri…

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2019 Pazar 10:11 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2019 Pazar 10:11
İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 29 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 15 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (29 Aralık Pazar) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 29 Aralık Pazar günü İzmir'de elektrik kesintileri…

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İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 29 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

ALİAĞA
09:00 17:00 YENİ MAHALLE,963,964,1029,1021,1037,1038,1023,1040,1041,1042,1043,1044,1050 SOKAKLAR,YENİ MAHALLE CAMİİ VE CİVARI

İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 29 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

BAYINDIR
10:00 14:00 ALBAY ALPAT,ZİYA PAŞA,ULUBATLI HASAN,HACI SİNAN ŞEHİT CEVDET AYGÜN, ŞEHİTLER, BAHADIR CADDELERİ İLE MANOLYA,MENEKŞE, SOKULLU,DOĞAN, HELVACIOĞLU,ORHAN GAZİ SOKAKLARININ BİR BÖLÜMÜNDE

10:00 14:00 DEMİRCİLİK,HACI BEŞİR,KURT,ORTA MAHALLELERİ,YENİCE,HATAY MAHALLERİNİN BİR BÖLÜMÜ İLE TOKİ KONUTLARINDA

10:00 14:00 ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2,TOKATBAŞI,KARAHALİLLİ,FURUNLU,SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELİFLİ,YEŞİLOVA,CANLI MAHALLELERİ TAMAMI İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR

10:00 14:00 FATİH MAHALLESİNDEKİ GENCER VE YAĞCIKAVAĞI MEVKİİLERİNİN TAMAMI İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLARDA

İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 29 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

BORNOVA
09:00 17:00 PINARBAŞI MAHALLESİ,İBRAHİM TAMER KAYMAKÇI,PORTAŞ ZÜC. DEK.SAN LTD.ŞTİ.,DİVA MUTFAK,KADIOĞLU UN FB.,PETRAX LTD.ŞTİ

09:00 16:00 PINARBAŞI MAHALLESİ,7004/9 SOKAK,ASLAN NAKLİYAT,ARSPET LOJİSTİK, MİLANGAZ,DENİZLİGAZ, İPRAGAZ,Nİ-KA KÜÇÜK SAN. SİTESİ,AYKOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞ MERKEZİ,BAHTİYAR TAŞYAĞAN, ENKO,LEVENT KÖROĞLU,İÇTAŞ ÖZEL, ORHAN ULUÇAM TAR.SUL.,EGEMEN HEDİYELİK EŞYA,ADNAN GÜR ÖZEL,DERE MADENCİLİK,ZA MADENCİLİK

09:00 16:00 SERİNTEPE MAHALLESİ,4319,4319/1,4319/2,4319/3,4322,4324,4324/1,4326,4328,4330,4336,4338, 4373/1 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 15:00 SANAT CADDESİ,CENK PARK AMBALAJ,PAKİZE GIDA,5615,5617,5627,5627/1,5627/2, 5634,5635,5631, 5631/1,5642,5643,5644,5645,5646,5652, SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 09:30 YAKAKÖY,ÇİÇEKLİ KÖY TAMAMI VE CİVARI

12:00 14:00 EGEMENLİK MAHALLESİ,6129, 6119, 6120, 6118 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 29 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintileri

BUCA
09:00 17:00 SEYHAN MAHALLESİ,605,606,607,608,611,620,621 SOKAKLAR VE CİVARI

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