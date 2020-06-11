İzmir'de kapı komşuları davalık oldu! Onları arabulucu bile uzlaştıramadı!

'YIKTIKTAN SONRA İKİNCİ KEZ DUVAR ÖRDÜ'

Mürüvet Geldi, "2008'de Gümüldür'deki evimizi satın aldık. Yıllarca yan evdeki komşularımızla sorunsuz yaşadık. Ortada duvar yoktu. Bir yıl önce yanımızdaki evi başka kişiler aldı. Evi alır almaz ortak alanın ortasından duvar ördü. İmarda da bu bölüm ortak alan görünüyor. Su alıyorum, zor geçiyorum. Elimde valizle buradan geçemiyorum. Duvarı örmemesi için rica ettiğim halde geçen sene aralık ayında duvarı ördü. Ayrıca kötü de görünüyor. Komşum duvarı yıkmayınca belediyeye şikayet ettim. Belediye, 'siz duvarı yıkın, biz temizliğini yaparız' dedi.

Duvarı yıktırdım, belediye molozları kaldırdı. Komşum mart ayında ikinci kez duvar ördü. İmara da gittim. Burası ortak alan görünüyor ama duvarı yıkmadıkça nasıl ortak alan olarak kullanabilirim? Savcılığa da başvurdum. Beni uzlaştırma bürosuna yönlendirdiler. Uzlaştırmacı beni aradı ama ben uzlaşmayı reddettim. Çünkü bu duvarın yıkılması gerekiyor. Uzlaşmadığım için asliye hukuk mahkemesine dava açmam gerekiyormuş" dedi.