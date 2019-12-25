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Haberler > Galeri > İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 17 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (25 Aralık Çarşamba) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 25 Aralık Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintileri…

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 10:53
İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 17 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (25 Aralık Çarşamba) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 25 Aralık Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintileri…

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İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri

BAYINDIR
09:00 15:00 YENİ KURUDERE KÖYÜNÜN TAMAMI

İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri

BAYRAKLI
09:00 17:00 ONUR MAHALLESİ,7371,7371/1,7371/2,7371/3,7371/4 SOKAKLAR VE CİVARI

10:00 15:00 ÇAY MAHALLESİ,2120/7-2120/6-2120/5-2108/6-2108/1 SOKAKLAR VE CİVARI

10:00 15:00 ŞEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ,2120/2-2091/1-209173-2120/7 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri

BORNOVA
09:00 12:30 ERGENEKON İLKOKULU SU POMPASI,126/20,126/27,126/18,127,127/13,127/15, SOKALARVE CİVARI

09:00 17:00 ÇAMKULE MAHALLESİ,ADEM YAVUZ,FEVZİ PAŞA CADDELERİ,2510-4701-4703 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 ÇAMKULE MAHALLESİ,FEVZİ PAŞA CADDESİ,4687-4689-4691-4704-4708-4713 SOKAKLAR VE CİVARI

13:30 16:00 ŞEHİTLER CADDESİ,125/7 SOKAK VE CİVARI

İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri

BUCA
09:00 17:00 KIRIKLAR KÖYÜ,MEVLANA CADDESİ,5009,5013,5015,5016,5017,5018,5019,5021,5022, 5024,5025,5027,5029 SOKAKLAR VE CİVARI

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