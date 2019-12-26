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Haberler > Galeri > İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 26 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintileri...

İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 26 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintileri...

İzmir'de 17 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (26 Aralık Perşembe) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 26 Aralık Perşembe günü İzmir'de elektrik kesintileri…

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 09:22
İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 26 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintileri...

İzmir'de 17 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (26 Aralık Perşembe) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 26 Aralık Perşembe günü İzmir'de elektrik kesintileri…

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İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 26 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintileri...

BALÇOVA
09:00 16:00 ABDÜLHAKHAMİT,KARAGÖZ,HASAN SUNGUR,ŞEHİT KAMİL ÖZDEMİR,YAŞAR DOĞU, CELİLE HANIM,ÇELEBİ,BERKANT,ALİ RIZA,AŞIK SÜMMANİ,AŞIK ŞERMİ,RIFAT ILGAZ, GÜLSEREN,MEVLANA SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 16:00 ENVERPAŞA,FATİH SULTAN,KEL MEHMET,KAZIM ORBAY,HALİT ZİYA,MUSTAFA KEMAL PAŞA,KAVAKLIDERE SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 16:00 ENVERPAŞA,FATİH SULTAN,KEL MEHMET,KAZIM ORBAY,HALİT ZİYA,MUSTAFA KEMAL PAŞA,KAVAKLIDERE SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 26 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintileri...

BORNOVA
09:00 10:00 ÇİÇEKLİ ,YAKAKÖY VE CİVARI

09:00 17:00 YAKAKÖY VE CİVARI

17:00 18:00 ÇİÇEKLİ ,YAKAKÖY VE CİVARI

İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 26 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintileri...

BUCA
09:00 17:00 MENDERES CADDESİ,419,419/2,421 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 AKDOĞAN CADDESİ,549,548 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de 17 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 26 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintileri...

ÇEŞME
09:00 17:00 ÇİFTLİK MAHALLESİ,BİZBİZE SİTESİ

09:00 12:00 ÇEŞME İNÖNÜ MAHALLESİ,2084,2085,2086,2094,2095,2103,2105,2125,2123,2126 SOKAKLAR VE CİVARI

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