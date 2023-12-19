İzmir’de 19 Aralık Salı elektrik kesintisi... İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: ÇAKMAKLI ( 10/1 10/3 10/3 Sokak AKASYA SK. ATATÜRK CD. BALKIR BURAK REİS SK. ÇAKMAKLI LALE ÇAKMAKLI NERGİZ ÇAKMAKLI YOLU ÇAMLIK SK. ÇİÇEK SK. GÜL SK. HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ 10/1 10/3 10/3 Sokak AKASYA SK. ATATÜRK CD. BALKIR BURAK REİS SK. ÇAKMAKLI LALE ÇAKMAKLI NERGİZ ÇAKMAKLI YOLU ÇAMLIK SK. ÇİÇEK SK. GÜL SK. HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: ÇAKMAKLI ( AKARCA AŞIK VEYSEL ORTANCA PROF. MUAMMER AKSOY CD. TUNCA AKARCA AŞIK VEYSEL ORTANCA PROF. MUAMMER AKSOY CD. TUNCA )
HOROZGEDİĞİ ( BARBAROS BARBAROS )
Kesinti saati: 9:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: ÇAKMAKLI ( AKARCA AŞIK VEYSEL ORTANCA PROF. MUAMMER AKSOY CD. TUNCA AKARCA AŞIK VEYSEL ORTANCA PROF. MUAMMER AKSOY CD. TUNCA )
HOROZGEDİĞİ ( BARBAROS BARBAROS )
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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