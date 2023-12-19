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Haberler Galeri İzmir'de 19 Aralık Salı elektrik kesintisi... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de 19 Aralık Salı elektrik kesintisi... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün (19 Aralık Salı) bazı ilçelerde saaatler süren elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar elektriklerin hangi ilçelerde ne kadar süreyle kesiceğini merak ediyor. İşte İzmir'de ilçe ilçe güncel elektrik kesintilerin detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 12:12 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 12:21

İzmir’de 19 Aralık Salı elektrik kesintisi... İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Kesintiler hangi mahallelerde etkili olacak? İşte 19 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

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İzmir’de 19 Aralık Salı elektrik kesintisi... İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ÇAKMAKLI ( 10/1 10/3 10/3 Sokak AKASYA SK. ATATÜRK CD. BALKIR BURAK REİS SK. ÇAKMAKLI LALE ÇAKMAKLI NERGİZ ÇAKMAKLI YOLU ÇAMLIK SK. ÇİÇEK SK. GÜL SK. HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ 10/1 10/3 10/3 Sokak AKASYA SK. ATATÜRK CD. BALKIR BURAK REİS SK. ÇAKMAKLI LALE ÇAKMAKLI NERGİZ ÇAKMAKLI YOLU ÇAMLIK SK. ÇİÇEK SK. GÜL SK. HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: ÇAKMAKLI ( AKARCA AŞIK VEYSEL ORTANCA PROF. MUAMMER AKSOY CD. TUNCA AKARCA AŞIK VEYSEL ORTANCA PROF. MUAMMER AKSOY CD. TUNCA )

HOROZGEDİĞİ ( BARBAROS BARBAROS )

Kesinti saati: 9:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: ÇAKMAKLI ( AKARCA AŞIK VEYSEL ORTANCA PROF. MUAMMER AKSOY CD. TUNCA AKARCA AŞIK VEYSEL ORTANCA PROF. MUAMMER AKSOY CD. TUNCA )

HOROZGEDİĞİ ( BARBAROS BARBAROS )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

.

İzmir’de 19 Aralık Salı elektrik kesintisi... İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

BALÇOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ÇETİN EMEÇ ( HASAN TAHSİN SK. NAZIM )

ÇETİN EMEÇ ( BARIŞ BARIŞ MANÇO SK. BARIŞ SK. DERE SK. DUYGU DÜŞÜNÜR FETHİ BEY SK. GÜNEŞ GÜNEŞ SK. HASAN TAHSİN SK. İSMAİL HAKKI İSMAİL PAŞA SK. K. SÜLEYMAN SK. MAHMUT ŞEVKET PAŞA SK. MİMAR KEMALETTİN SK. MÜCAHİTLER NAZIM ÖZGÜRLÜK SK. PRF. DR. AYKUT BARKA SELVİ SK. SEVDİYE SK. ŞÜKRÜ KANATLI SK. TANJU OKAN TANJU OKAN SK. )

EĞİTİM ( ÇAMLIK KÜMESİ SK. DESTAN SK. NAZIM SK. NESİR SK. ŞİİR SK. ŞÜKRÜ TUNAR SK. )

ÇETİN EMEÇ ( BÜLBÜLCÜK SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: ÇETİN EMEÇ ( KADİR PAŞA SK. KANİJE SK. RÜSTEM PAŞA SK. YAREN SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 19 Aralık Salı elektrik kesintisi... İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: YAKACIK ( YAKACIK KÖYÜ İÇ YOLU YAKACIK YOLU )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: BALCILAR ( BALCILAR KÖYÜ BALCILAR KÖYÜ İÇ YOLU KENGER )

ÇINARDİBİ ( ARMUTLU YOLU ÇINARDİBİ KÖYÜ ÇINARDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU )

Kesinti saati: 9:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 19 Aralık Salı elektrik kesintisi... İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( 1593/2. SK. 1593/3. SK. 1593/7. SK. 1593/9. SK. 1594/10. SK. 1594/11. SK. 1594/19. SK. 1594/2. SK. 1594/20. SK. 1594/27. SK. 1594/28. SK. 1594/4. SK. 1594/5. SK. 1594/6. SK. 1594/7. SK. 1594/8. SK. ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN 1593/2. SK. 1593/3. SK. 1593/7. SK. 1593/9. SK. 1594/10. SK. 1594/11. SK. 1594/19. SK. 1594/2. SK. 1594/20. SK. 1594/27. SK. 1594/28. SK. 1594/4. SK. 1594/5. SK. 1594/6. SK. 1594/7. SK. 1594/8. SK. ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN )

MANAVKUYU ( 251. SK. 277/1. SK. 613/1 613/2. SK. ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN 251. SK. 277/1. SK. 613/1 613/2. SK. ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN TÜRKER AYDIN )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: FUAT EDİP BAKSI ( 1625. SK. 1656. SK. 1656/1. SK. 1625. SK. 1656. SK. 1656/1. SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: ADALET ( 1586/3. SK. 1593/1. SK. MANAS 1586/3. SK. 1593/1. SK. MANAS )

Kesinti saati: 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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