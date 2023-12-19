İzmir'de 19 Aralık Salı elektrik kesintisi... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün (19 Aralık Salı) bazı ilçelerde saaatler süren elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar elektriklerin hangi ilçelerde ne kadar süreyle kesiceğini merak ediyor. İşte İzmir'de ilçe ilçe güncel elektrik kesintilerin detayları...