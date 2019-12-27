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Haberler > Galeri > İzmir'de 19 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 27 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 19 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 27 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 19 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (27 Aralık Cuma) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 27 Aralık Cuma günü İzmir'de elektrik kesintileri…

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2019 Cuma 08:39
İzmir'de 19 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 27 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 19 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (27 Aralık Cuma) İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 27 Aralık Cuma günü İzmir'de elektrik kesintileri…

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İzmir'de 19 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 27 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

BALÇOVA
09:00 16:00 ORTANCA,CANAN,KAMELYA,EĞİTMEN,ÇALI,MAZİ,KAYIN,MEŞE SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 16:00 İNCİRALTI CADDESİ,SANDAL,SEHER,PELİKAN SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de 19 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 27 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

BAYRAKLI
09:00 17:00 ONUR MAHALLESİ,7371,7399/25,7399/27,7399/18,7399/19 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de 19 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 27 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

BUCA
09:00 17:00 GAZİLER MAHALLESİ,1084,1086,1084/2 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 GAZİLER MAHALLESİ,1084,1100/2,1084/4 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de 19 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 27 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

ÇEŞME
09:00 17:00 ALAÇATI MAHALLESİ,KERİMOĞLU MEVKİİ,BALANBAKA MEVKİİ,BİBLOS RESORT OTEL,POLİMEKS,SEMRA CLARK,FARUK SARIOĞLU.

09:00 17:00 BOYALIK MAHALLESİ,3198,3198/1,3194,3187 SOKAKLAR VE CİVARI,DENİZ TATİL SİTESİ

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