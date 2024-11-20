İzmir'de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 20 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 20 Kasım 2024 11:37 Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





