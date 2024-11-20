İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Hacıhasan ( HACI HASAN ÇOBAN ÇEŞMESİ birgi deresi küme evleri )
Kemer ( KEMER PARNALI )
Yılanlı
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: İlkkurşun ( İzmir Ödemiş Yolu )
Sekiköy
Yeniköy
Kayaköy
Kesinti saati: 9:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Yolüstü ( Tire Ödemiş Yolu )
Kesinti saati: 9:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Tekke ( TEKKE ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Kurucuova ( YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu KİRAZ YOLU )
Ertuğrul ( Şirinyer küme evleri cami önü küme evler Yeşiltepe küme evleri )
Mescitli
Ovakent
Gereli ( GERELİ Gereli Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 9:45 - 15:45
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları