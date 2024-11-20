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Haberler Galeri İzmir'de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 20 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde yaşanacağını GDZ Elektrik duyurdu. İşte 20 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Arslanlar

Kırbaş

Mektep

İbrahimçavuş

Çırpı Cami

Havuzbaşı

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

GAZİEMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Gazi ( Kemal Reis Cd. MEHMET EMİN GÜRKAN 28/25. Sk. 28/2. Sk. 28/1. Sk. 28/5. Sk. 28/6. Sk. 28/29. Sk. 28/3. Sk. 28/4. Sk. Alb. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. )

Irmak ( Hasan Güven Cd. )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Gökçeağıl ( GÖKÇEAĞIL KENELER )

Kesinti saati: 11:00 - 19:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Göktepe

Kesinti saati: 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Göktepe ( 930. Sk. 935. Sk. 935/1. Sk. 935/2. Sk. 935/3. Sk. 935/4. Sk. 936. Sk. 937 939. Sk. 940. Sk. 950. Sk. 951. Sk. Göktepe Ova Küme Evleri )

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Zeytindağ ( Mimar Sinan Sk. Kubbeli Sk. Balcı Sk. FETHİ SEKİN Yağcı Sk. Yağcı )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Hacıhasan ( HACI HASAN ÇOBAN ÇEŞMESİ birgi deresi küme evleri )

Kemer ( KEMER PARNALI )

Yılanlı

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: İlkkurşun ( İzmir Ödemiş Yolu )

Sekiköy

Yeniköy

Kayaköy

Kesinti saati: 9:15 - 15:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yolüstü ( Tire Ödemiş Yolu )

Kesinti saati: 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Tekke ( TEKKE ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Kurucuova ( YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu KİRAZ YOLU )

Ertuğrul ( Şirinyer küme evleri cami önü küme evler Yeşiltepe küme evleri )

Mescitli

Ovakent

Gereli ( GERELİ Gereli Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 9:45 - 15:45

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Oğlananası Atatürk ( 7023. Sk. 7023/1. Sk. 7023/2. Sk. 7023/3. Sk. 7023/4. Sk. 7024. Sk. 7025/1 7026. Sk. 7027. Sk. 7029. Sk. 7032. Sk. 7046. Sk. 7048. Sk. 7050. Sk. 7052. Sk. 7078. Sk. 7080. Sk. Batak FEVZİ ÇAKMAK Menderes Cd. Park Sk. İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ 7079 SOK 7079 7053/1 7060 7035 sokak 7035 7054 sokak 7040 SOKAK 7044 7056 7025/2 sokak 7051 7047 7045 KOYUN AHILI 7058 7074 sokak koyun ahılı sokak 7075 sokak 7078 7032 sokak 7080 7023/3 7019. Sk. 7020. Sk. 7021. Sk. 7022. Sk. )

Oğlananası Cumhuriyet ( 7006/1 7041/3 sokak 1. Çk. 2. Çk. Sk. 7003. Sk. 7006 7007. Sk. 7030. Sk. 7041. Sk. 7041/1. Sk. 7041/2. Sk. 7041/4. Sk. 7043 Egemenlik Cd. 7034/1 sok 7004. Sk. )

Türkmenköy ( 215. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Oğlananası Atatürk ( 7054 sokak 7060 7025/1 7053/1 7052. Sk. 7050. Sk. 7048. Sk. 7046. Sk. 7032. Sk. 7023/4. Sk. 7023/3. Sk. 7023/2. Sk. 7023/1. Sk. 7023. Sk. 7023/3 7044 7074 sokak 7058 7047 7051 7056 )

Kesinti saati: 13:10 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kalabak ( Göl Sk. Hasan Ağa Sk. KALABAK CUMHURİYET Çeşme 1 Sk. Çevre Yolu Cd. Zeki Sk. Merkez 1 Sk. Kuyular Sk. Kalabak Köyü )

Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Hacıömerli Köyü Karakuyular Kümeevleri )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Uğur Mumcu ( 8790/9. Sk. 8971. Sk. 8972/2 Şehitler Cd. Uğur Mumcu Parkı İçi Yolu 8982/1. Sk. 8981. Sk. 8974. Sk. 8973. Sk. 8790/5. Sk. 8790/11. Sk. 8790/10. Sk. 8972/1. Sk. 8972. Sk. )

İnönü ( 8981/2. Sk. )
Balatçık ( 8790. Sk. 8803. Sk. 8799. Sk. 8798. Sk. 8796. Sk. 8795. Sk. 8794. Sk. 8793. Sk. 8790/1. Sk. )
Maltepe ( 8106. Sk. 8107. Sk. 8107/1. Sk. 8107/2. Sk. 8112. Sk. 8098. Sk. 8097. Sk. 8102. Sk. 8101. Sk. 8105. Sk. 8096. Sk. 8094. Sk. 8090/2. Sk. maltepe cd. Cemil Meriç Blv. 8116. Sk. 8113. Sk. 8112/1. Sk. )
Şirintepe ( maltepe cd. 8122. Sk. 8130/5. Sk. 8134. Sk. 8135. Sk. 8154. Sk. Anadolu Cd. 8122/1. Sk. 8122/2. Sk. 8122/3. Sk. 8123. Sk. 8123/1 8124. Sk. 8124/1. Sk. 8125. Sk. 8127. Sk. 8127/1. Sk. 8128. Sk. 8129. Sk. 8129/1 8130. Sk. 8130/2. Sk. )

Maltepe ( 8108. Sk. Maltepe Cd. )
Şirintepe ( 8131. Sk. 8134/2. Sk. 8134/4. Sk. 8156. Sk. 8157. Sk. 8410. Sk. 8411. Sk. 8411/1. Sk. 8133. Sk. 8133/1. Sk. 8133/2. Sk. 8134. Sk. 8134/1. Sk. )
Şirintepe ( 8123. Sk. 8129. Sk. 8129/1 8129/2. Sk. 8129/3. Sk. 8130. Sk. 8130/1. Sk. 8130/2. Sk. 8130/5. Sk. 8132. Sk. 8134. Sk. 8134/1. Sk. 8134/2. Sk. 8410. Sk. 8411. Sk. 8411/1. Sk. 8412/2. Sk. 8412/3 )
Şirintepe ( 8142. Sk. 8128. Sk. 8128/1. Sk. 8131. Sk. 8133. Sk. 8133/2. Sk. 8134/1. Sk. 8134/2. Sk. 8134/3. Sk. 8143. Sk. 8158. Sk. 8159. Sk. 8160. Sk. 8410. Sk. 8410/3. Sk. 8411. Sk. 8412. Sk. 8412/1. Sk. 8412/2. Sk. 8413. Sk. 8413/1. Sk. 8413/2. Sk. 8413/3. Sk. 8414/1. Sk. 8417. Sk. 8419. Sk. )

Güzeltepe ( 8156. Sk. 8156/1. Sk. 8162. Sk. 8163. Sk. 8163/1. Sk. 8176. Sk. 8177. Sk. 8414 8418. Sk. )
Maltepe ( 8114. Sk. 8107/3 maltepe cd. 8116/1. Sk. 8116. Sk. 8114/1. Sk. 8107. Sk. 8107/1. Sk. 8107/2. Sk. )

Şirintepe ( 8123/2 8129/4 Maltepe Cd. 8130/4. Sk. 8130/3. Sk. 8129/1 8129. Sk. 8129-1. Sk. 8128/3. Sk. 8128/2. Sk. 8123/1 8115. Sk. )
Köyiçi ( 8072/2. Sk. 8074. Sk. 8075. Sk. 8077. Sk. )

Şirintepe ( 8125. Sk. 8126. Sk. 8128. Sk. 8131. Sk. 8132. Sk. 8135. Sk. 8136. Sk. 8137. Sk. 8139. Sk. 8140. Sk. 8141. Sk. 8142. Sk. 8145. Sk. 8149. Sk. 8152. Sk. 8153. Sk. 8154. Sk. 8155. Sk. 8156. Sk. Anadolu Cd. DERE )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

İzmir’de 20 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Atatürk ( 2215. Sk. 2216. Sk. 2210. Sk. 2200. Sk. 2179 2214. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları