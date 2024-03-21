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Haberler Galeri İzmir'de 21 Mart Perşembe elektrik kesintisi

İzmir'de 21 Mart Perşembe elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 21 Mart Perşembe (bugün) elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Mart Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 11:10

İzmir’de 21 Mart Perşembe elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 21 Mart Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 21 Mart Perşembe elektrik kesintisi

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Siteler ( 502. Sk. BARIŞ MANÇO 502. Sk. BARIŞ MANÇO İstasyon Cd. İstasyon Cd. 494. Sk. 494. Sk. ) Kapukaya ( 21 /1 29. Sk. Kapıkaya Köyü Kapıkaya Köyü İç Yolu )

Yenişakran ( 3156. Sk. 3210 3184 3277 3376 3291 2. ÇEVRE YOLU 2. Çevre Yolu 3264 3285 Sk. 3265 3207 2. Çevre Yolu 3238 Sk. 3199 Sk. 2. Çevre Yolu 3195 2. Çevre Yolu 177 Sk. 2. ÇEVRE YOLU 2. Çevre Yolu 3299/1 2. Çevre Yolu 2. Çevre Yolu VALİ KAZIM DİRİK 3273 3305/1 Sok. 3268 3222/1 3266/1 3248/1 Sokak 3162 3235 Sk. 3262 Sk. 3179 3220 3221 3204 3313 3110 3111 111/1. Sk. 113. Sk. 3116 117. Sk. 117/1. Sk. 118. Sk. 118/1. Sk. 119. Sk. 176. Sk. 177. Sk. 178. Sk. 3180 185. Sk. 186. Sk. 189. Sk. 191. Sk. 204. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 211. Sk. 213. Sk. 214. Sk. 3247 230. Sk. 234. Sk. 236. Sk. 237. Sk. 238. Sk. 239. Sk. 240/1. Sk. 3261 243. Sk. 244. Sk. 246. Sk. 252. Sk. 3253 254. Sk. 3255 258. Sk. 259. Sk. 260. Sk. 263. Sk. 266/1. Sk. 3267 3275 3288 3258/1 293. Sk. 295. Sk. 296. Sk. 3301 303. Sk. 3106. Sk. 3109/1. Sk. 3114. Sk. 3315 317. Sk. 3183/1. Sk. 3188. Sk. 3315/1 3194. Sk. 3203. Sk. 321. Sk. 3212. Sk. 3242. Sk. 325. Sk. 3269. Sk. 3327 329. Sk. 3300. Sk. 3302. Sk. 331. Sk. 3325/1. Sk. 333. Sk. 3331. Sk. 335. Sk. 337. Sk. 3272. Sk. 375. Sk. Atatürk Cd. Bayar Cd. Fatih Cd. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK GAZİ KOCA MİMAR SİNAN Namık Kemal Cd. YALI Çeşme Önü Cd. İnönü Cd. İzmir Çanakkale Yolu 3172 3107 KAZIM KARABEKİR PAŞA 3307 VALİ KAZIM DİRİK MUHTAR EMİR ALİ 3319/2 3299/2 YENİŞAKRAN CUMHURİYET 3120/1 3160 3254/1 3130 161. Sk. YENİŞAKRAN CUMHURİYET 3109 3319/1 120. Sk. 3119 3125 124. Sk. 125. Sk. 126. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133/1. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 3139 140. Sk. 141. Sk. 3137 3144 3141 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 3150 151. Sk. 153. Sk. 155. Sk. 157. Sk. 159. Sk. 3161 161/1. Sk. 3162 163. Sk. 3165 166. Sk. 3161 170. Sk. 171. Sk. 174. Sk. 175. Sk. )

Hacıömerli ( ÇANAKKALE HACIÖMERLİ İNÖNÜ Hakan Sk HACIÖMERLİ İNÖNÜ HACIÖMERLİ FATİH BEŞTEPE YUNUS EMRE 18/7 Akasya Sk. Atatürk Cd. Barbaros Sk. Cami Sk. Deniz Sk. Dilek Sk. Emek Cd. ESENLİK Fatih Sk. Gül Sk. Hacıömerli Köy Yolu Hacıömerli Köyü Hakan Sk. Huzur Sk. Karanfil Sk. Menekşe Sk. Nergiz Sk. Sümbül Sk. Yavuz Sk. Yunus Emre Cd. Yıldırım Sk. Çanakkale Ana Yolu Cd. İstiklal Cd. Karakuyular Kümeevleri )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Horozgediği

Kesinti saati: 11:00 - 17:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yeni ( 964 964. Sk. 985. Sk. ABDİ İPEKÇİ Anadolu Cd. CENGİZ TOPEL Hastane Cd. Hürriyet Cd. 622 MEHMET AKİF Nene Hatun Cd. RUMELİ Samurlu Cd. Site İçi Zübeyde Hanım Cd. İleri Sk. 1413 CAHİT SITKI TARANCI 1415 1420 DEĞİRMENDERE HALİDE EDİP ADIVAR 1406 1012 598 1014 1405 1407 1411 587 583 517/1 1026 1025 CEMAL GÜRSEL VUSLAT 1414 520 1410 1412 1422 1427 1401 1416 516 1015 525 994 573 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1011. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1024. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1035. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1043. Sk. 1044. Sk. 1048. Sk. 1050. Sk. 1403. Sk. 1404. Sk. 1408 1421 1423. Sk. 1400 1425. Sk. 1426. Sk. 515. Sk. 518. Sk. 523. Sk. 524. Sk. 525. Sk. 528. Sk. 529. Sk. 530. Sk. 532. Sk. 532/1. Sk. 533. Sk. 537. Sk. 538. Sk. 542. Sk. 544. Sk. 572. Sk. 582. Sk. 584. Sk. 585. Sk. 588. Sk. 594. Sk. 595. Sk. 596. Sk. 597. Sk. 599. Sk. 600. Sk. 602. Sk. 606. Sk. 607. Sk. 608. Sk. 610. Sk. 611. Sk. 612. Sk. 614. Sk. 615. Sk. 616. Sk. 617. Sk. 618. Sk. 620. Sk. 623. Sk. 623/2. Sk. )

Samurlu


Atatürk ( 341 345. Sk. 351. Sk. Beyazıt Cd. Güneş Sk. Hürriyet Cd. Vali Mithat Paşa Cd. İnönü Cd. )

Siteler ( 445 444 458 499 428. Sk. 430. Sk. 431. Sk. 433. Sk. 434. Sk. 469. Sk. 494. Sk. 502. Sk. BARIŞ MANÇO EMEK Hürriyet Cd. ARİF BALAMİR ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR Özlem Cd. İstasyon Cd. 462 )

Kesinti saati: 16:00 - 17:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çakmaklı ( 10/3 Sokak 10/3 10/1 10/38 ÇAKMAKLI LALE Zeytinlik Sk. Zambak Sk. Yılmaz Sk. Yasemin Sk. Senakent Selman Sk. Sarmaşık Sk. Sahil Yolu Cd. Sahil Cd. Pınar Kümesi Sk. Papatya Sk. Palmiye Sk. Akasya Sk. Atatürk Cd. Balkır Orkide Sk. Kardelen Sk. Karanfil 2 Sk. Karacadağ Sk. Burak Reis Sk. Gül Sk. Nilüfer Sk. ÇAKMAKLI NERGİZ Merdivenli Sk. Menekşe 4. Sk. Melisa Sk. Manolya Sk. Leylak Sk. ÇAKMAKLI LALE Kiraz Sk. YILMAZ Çiçek Sk. Çamlık Sk. )

Kesinti saati: 13:00 - 19:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

İzmir’de 21 Mart Perşembe elektrik kesintisi

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ergenli ( Öğretme Dereköy Yolu Kızıloba Yolu )


Dereköy ( Dereköy Yolu )

Sarıyurt ( Dereköy Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Elifli ( Çayır Mevkii Sk. ELİFLİ Elifli Köyü İç Yolu Beylik Kümesi Sk. Bayındır Yolu Cd. )

Atatürk ( 717. Sk. ARMAĞAN Ağatır Çk. Bülbül Çk. Filiz Sk. Fırıncı Sk. Gül Çk. Kahraman Sk. KAZIM DİRİK Molla Sk. HAMİDİYE Yeni Sk. Çamlık Sk. Çiçekli Sk. Çınar Sk. İSTASYON Şehit Eray Dağlı Sk. İNÖNÜ )

Cumhuriyet ( CANLI İSTASYON Alibey Sk. Asma Sk. Bahçe Sk. Demirci Sk. KAZIM DİRİK Mehtap Sk. Papatya Sk. Sabribey Sk. Tepe Sk. Ömerbey Sk. İSTASYON İNÖNÜ )

Sadıkpaşa ( Ambar Pınarı Küme Evleri Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri Bayındır Yolu Cd. Pınarbaşı Tokatbaşı Köyü CELAL BAYAR )

Yenice ( ALANKIYI KÖY YOLU )

Söğütören ( Söğütören Köyü Söğütören Köyü İç Yolu )

Tokatbaşı ( Furunlu Yolu Ova Yolu Tokatbaşı Köyü Tokatbaşı Köyü İç Yolu )

Yeşilova ( CANLI İSTASYON Eski Çıplak Köyü Yolu Cami Sk. Camii Sk. Gönül Sk. Gül Çk. Hacı Hüseyin Sk. Konak Sk. Mistak Sk. Nizam Sk. Orta Sk. Park Sk. Yeşilova Köyü )

Fırınlı ( İstasyon Küme Evleri Sk. Yenice Kuyu Sk. Osmanoğlu Mevki Sk. OSMANOĞLU MEVKİİ Furunlu Yolu Bayındır Yolu Cd. 3.ÇAYIR ESKİ FIRINLI KÖYÜ )

Çamlıbel ( Çamlıbel Köyü İç Yolu Çamlıbel Köyü Ortaca Köy Yolu )


Karahalilli ( Bayındır Yolu Cd. isimsiz 2.ÇAYIR 3.ÇAYIR OSMANOĞLU MEVKİİ Karahalilli Yolu Karahalilli Köyü İç Yolu 1.ÇAYIR Gazi Mevki Sk. DEMİR YOLU Cumhuriyet Mevki Sk. )

Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Yolu Kızılcaağaç Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

İzmir’de 21 Mart Perşembe elektrik kesintisi

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Talatpaşa ( Arif Bey Çk. Dede Sk. Değirmen Sk. 1. Kale Sk. 2. Kale Sk. 2. Çk. Abacıhan Sk. Alan Sk. Alp Sk. Alp Çk. Arif Bey Sk. Doğu Çk. Dündar Sk. Ertuğrul Sk. Ertuğrul Çk. Eski Tabakhane Ar. Kadı Ar. Kadı Sk. Kadı Çk. Kale Kale Sk. Kale Çk. Kara Halil Sk. Küçük Alan Sk. Kılıç Ali Sk. Kılıçaslan Sk. KINIK Mahmut Şevket Paşa Cd. Mamut Paşa Çk. Mithatpaşa Sk. Saman Pazarı Saman Pazarı Sk. Tabak Köprü Cd. Tabak Köprü Çk. Tabak Çk. Taksim Cd. Tufan Turan Sk. Yeni Çk. Zafer Sk. Şazelli Sk. )


Barbaros ( 1. Çk. 4. Çk. Cami Kebir Cd. Karabey Çk. Lökçü İmam Çk. Mermer Direkler Cd. Mermer Direkler Çk. Uzun Çk. Yılanlı Sk. )

İslamsaray ( 901 KIZTÜRBESİ 930 908 UĞUR DURSUN BEY 914 Gizem 902 914 GONCA 902 PETEK EGEMEN 910 Şube Sk. Şehit Atilla Yangöz Sk. Mermer Direkler Cd. Kızıl Avlu Cd. Kız Türbesi Cd. KINIK Kireççi Çıkmazı KARANFİL Islamsaray 2 GİZEM Egemen Sk. Dr. Faruk İlker Bergama Hastanesi Değirmen Sk. Adnan Menderes Blv. 909 901. Sk. 908 )

Kurtuluş ( Sipahi Sk. Taksim Çk. Tevfikiye Sk. Turgut Sk. Yeni Çeşme Sk. GÖKÇE DEFNE 1. Çk. 1. Turgut Çk. 1. Taksim Ar. KESTEL Kale 2. Bahçe Sk. 2. Taksim Çk. 2. Turgut Çk. 2. Çk. 3. Turgut Çk. 4. Turgutlu Sk. 5. Sk. 806. Sk. 810 9. Cd. Akropol Cd. Akıncılar Çk. Alaattin Paşa Sk. Arzu Sk. Bahçe Sk. Baraj Yolu Damla Sk. Defne Sk. Derya Devlet Su İşleri Bergama Dolaplı Bahçe Sk. Duygu Sk. Gündoğdu Sk. Huzur Sk. Kalaycı Sk. Kata Kata Cd. Kayalık Sk. Kestelli Sk. Kurtuluş Çk. KINIK Lodos Mahmut Şevket Paşa Cd. Okul Sk. Osmaniye Sk. Parmak Batıran Cd. Taksim Cd. )

Ulucamii ( Kılıçaslan Sk. Menekşe Çk. Mithatpaşa Sk. Sıtkıye Sk. Tabak Köprü Cd. Turan Sk. ) Turabey ( Üçkemer Cd. )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Dereköy Hacılar ( HACILAR (DEREKÖY BUCAĞI) isimsiz dereköy hacılar bucağı )


Akçenger ( Akçenger Akçenger Köyü Yolu )

Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu )

Tırmanlar ( Tırmanlar Tırmanlar Köyü İç Yolu ) Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu )

Tırmanlar


Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )

Çürükbağlar ( Çürükbağ Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü Pireveliler Köyü İç Yolu ) Çaltıkoru ( Çaltıkoru Köyü İç Yolu )

Çeltikçi ( Çeltikçi Çeltikçi Köyü Çeltikçi Köyü İç Yolu )

Eğiller ( Eğiller Köyü İç Yolu )

Dereköy ( Turanlı Yolu Dereköy Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 15:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Koyuneli ( Yuntdağ Yolu KOYUNELİ Koyuneli Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

İzmir’de 21 Mart Perşembe elektrik kesintisi

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Dalyan ( 4176/1. Sk. 4183. Sk. 4182. Sk. 4181. Sk. 4000. Sk. 4178. Sk. 4173. Sk. 4163. Sk. 4071. Sk. 4066/1. Sk. 4004. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Alaçatı ( 12000. Sk. 12012. Sk. 12015 Sk. 12017. Sk. 11005. Sk. 11006. Sk. 11004. Sk. 11011. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Germiyan ( İc Yol İcyol Kösedağ Mevkii ÖREN MEVKİİ Yaka Küme 20310 20300 ÖREN Çümen Küme Evler 11. Sk. 12. Sk. 8. Sk. ÇÜMEN GERMİYAN KÖYİÇİ )

Karaköy

Kesinti saati: 10:00 - 13:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

SON DAKİKA