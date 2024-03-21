İzmir’de 21 Mart Perşembe elektrik kesintisi

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Talatpaşa ( Arif Bey Çk. Dede Sk. Değirmen Sk. 1. Kale Sk. 2. Kale Sk. 2. Çk. Abacıhan Sk. Alan Sk. Alp Sk. Alp Çk. Arif Bey Sk. Doğu Çk. Dündar Sk. Ertuğrul Sk. Ertuğrul Çk. Eski Tabakhane Ar. Kadı Ar. Kadı Sk. Kadı Çk. Kale Kale Sk. Kale Çk. Kara Halil Sk. Küçük Alan Sk. Kılıç Ali Sk. Kılıçaslan Sk. KINIK Mahmut Şevket Paşa Cd. Mamut Paşa Çk. Mithatpaşa Sk. Saman Pazarı Saman Pazarı Sk. Tabak Köprü Cd. Tabak Köprü Çk. Tabak Çk. Taksim Cd. Tufan Turan Sk. Yeni Çk. Zafer Sk. Şazelli Sk. )
Barbaros ( 1. Çk. 4. Çk. Cami Kebir Cd. Karabey Çk. Lökçü İmam Çk. Mermer Direkler Cd. Mermer Direkler Çk. Uzun Çk. Yılanlı Sk. )
İslamsaray ( 901 KIZTÜRBESİ 930 908 UĞUR DURSUN BEY 914 Gizem 902 914 GONCA 902 PETEK EGEMEN 910 Şube Sk. Şehit Atilla Yangöz Sk. Mermer Direkler Cd. Kızıl Avlu Cd. Kız Türbesi Cd. KINIK Kireççi Çıkmazı KARANFİL Islamsaray 2 GİZEM Egemen Sk. Dr. Faruk İlker Bergama Hastanesi Değirmen Sk. Adnan Menderes Blv. 909 901. Sk. 908 )
Kurtuluş ( Sipahi Sk. Taksim Çk. Tevfikiye Sk. Turgut Sk. Yeni Çeşme Sk. GÖKÇE DEFNE 1. Çk. 1. Turgut Çk. 1. Taksim Ar. KESTEL Kale 2. Bahçe Sk. 2. Taksim Çk. 2. Turgut Çk. 2. Çk. 3. Turgut Çk. 4. Turgutlu Sk. 5. Sk. 806. Sk. 810 9. Cd. Akropol Cd. Akıncılar Çk. Alaattin Paşa Sk. Arzu Sk. Bahçe Sk. Baraj Yolu Damla Sk. Defne Sk. Derya Devlet Su İşleri Bergama Dolaplı Bahçe Sk. Duygu Sk. Gündoğdu Sk. Huzur Sk. Kalaycı Sk. Kata Kata Cd. Kayalık Sk. Kestelli Sk. Kurtuluş Çk. KINIK Lodos Mahmut Şevket Paşa Cd. Okul Sk. Osmaniye Sk. Parmak Batıran Cd. Taksim Cd. )
Ulucamii ( Kılıçaslan Sk. Menekşe Çk. Mithatpaşa Sk. Sıtkıye Sk. Tabak Köprü Cd. Turan Sk. ) Turabey ( Üçkemer Cd. )
Kesinti saati: 10:00 - 13:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Dereköy Hacılar ( HACILAR (DEREKÖY BUCAĞI) isimsiz dereköy hacılar bucağı )
Akçenger ( Akçenger Akçenger Köyü Yolu )
Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu )
Tırmanlar ( Tırmanlar Tırmanlar Köyü İç Yolu ) Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu )
Tırmanlar
Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )
Çürükbağlar ( Çürükbağ Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü Pireveliler Köyü İç Yolu ) Çaltıkoru ( Çaltıkoru Köyü İç Yolu )
Çeltikçi ( Çeltikçi Çeltikçi Köyü Çeltikçi Köyü İç Yolu )
Eğiller ( Eğiller Köyü İç Yolu )
Dereköy ( Turanlı Yolu Dereköy Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 15:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Koyuneli ( Yuntdağ Yolu KOYUNELİ Koyuneli Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları