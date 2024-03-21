İzmir’de 21 Mart Perşembe elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 21 Mart Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...