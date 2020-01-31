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Haberler > Galeri > İzmir'de 22 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 22 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 22 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. 31 Ocak Cuma günü yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir'in hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 31 Ocak Cuma günü İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 09:45 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma 09:45
İzmir'de 22 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 22 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. 31 Ocak Cuma günü yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir'in hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 31 Ocak Cuma günü İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…

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İzmir'de 22 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

BALÇOVA
09:00 16:00 ATA CADDESİ, ALİ PAŞA, CENGİZ TOPEL, ŞÜKRÜ KANATLI, DEMİRCİ EFE, BAY MEHMET, ALPASLAN, SADULLAH AĞA SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de 22 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

BAYINDIR
09:00 17:00 KIZILCAAĞAÇ MAHALLESİ İLE ÇAMLIBEL MAHALLESİNİN TAMAMI İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR

İzmir'de 22 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

BAYRAKLI
09:00 17:00 2162, 2144, 2145, 2150, 2149, 2161, 2140/3, 2143 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 14:00 TURAN MAHALLESİ, 7000-7029-7035-7033/2-7033 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir'de 22 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak Cuma İzmir'de elektrik kesintileri

BERGAMA
09:00 13:00 ZAFER MAHALLESİ, 2.SULTAN CADDESİ VE CİVARI

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