İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 11 Nisan 2025 12:01 Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





