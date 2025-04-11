İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 11 Nisan Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA ATATÜRK, KAZIM DİRİK, KURTULUŞ, KÜLTÜR, ÖRNEKKENT, SİTELER, YALI, YENİ 10.04.2025 saat 17:00 ile 11.04.2025 saat 15:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası
BAYRAKLI MANAVKUYU, OSMANGAZİ 11.04.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ BEYKÖY 11.04.2025 saat 11:26 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA YENİGÜN 11.04.2025 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK 11.04.2025 saat 11:44 ile 14:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ GÜZELTEPE, ŞİRİNTEPE 11.04.2025 saat 11:35 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI 11.04.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR MENDERES 11.04.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İSKELE 11.04.2025 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET 11.04.2025 saat 09:49 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, BALABANLI, BEBEKLER, BİRGİ, BÜYÜKAVULCUK, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, HACIHASAN, HORZUM, KARADOĞAN, KAZANLI, KEMER, KÖSELER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ 11.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN 11.04.2025 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI SUBAŞI, 19 MAYIS 11.04.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.