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Haberler Galeri İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 11 Nisan Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

ALİAĞA ATATÜRK, KAZIM DİRİK, KURTULUŞ, KÜLTÜR, ÖRNEKKENT, SİTELER, YALI, YENİ 10.04.2025 saat 17:00 ile 11.04.2025 saat 15:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

BAYRAKLI MANAVKUYU, OSMANGAZİ 11.04.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

BEYDAĞ BEYKÖY 11.04.2025 saat 11:26 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

BUCA YENİGÜN 11.04.2025 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

ÇEŞME ÇİFTLİK 11.04.2025 saat 11:44 ile 14:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

ÇİĞLİ GÜZELTEPE, ŞİRİNTEPE 11.04.2025 saat 11:35 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

DİKİLİ ÇANDARLI 11.04.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

GAZİEMİR MENDERES 11.04.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

KARABURUN İSKELE 11.04.2025 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET 11.04.2025 saat 09:49 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

ÖDEMİŞ ARTICAK, BALABANLI, BEBEKLER, BİRGİ, BÜYÜKAVULCUK, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, HACIHASAN, HORZUM, KARADOĞAN, KAZANLI, KEMER, KÖSELER, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ 11.04.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

URLA TORASAN 11.04.2025 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 22 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU 11 Nisan Cuma günü için uyardı

TORBALI SUBAŞI, 19 MAYIS 11.04.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.