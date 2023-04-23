İzmir’de 23 Nisan coşkusu! Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören

İzmir'de bu yıl 103'üncü yıl dönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Her yaştan öğrencinin meydana akın ettiği programda, çeşitli gösteriler yapıldı.