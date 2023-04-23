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İzmir'de 23 Nisan coşkusu! Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören
İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Her yaştan 300 öğrencinin türküler söylediği programa, halk da yoğun ilgi gösterdi.
Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 12:36Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 12:41
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İzmir'de 23 Nisan coşkusu! Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören
İzmir'de bu yıl 103'üncü yıl dönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Her yaştan öğrencinin meydana akın ettiği programda, çeşitli gösteriler yapıldı.
İzmir'de 23 Nisan coşkusu! Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören
İzmir'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı.
İzmir'de 23 Nisan coşkusu! Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ve milletvekili adayları, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve ailelerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar öğrencilerce göndere çekildi.
İzmir'de 23 Nisan coşkusu! Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören
Her yaştan 300 öğrencinin türküler söylediği programa, halk da yoğun ilgi gösterdi. Törende çocuklar sahne alıp, bayraklar eşliğinde çeşitli gösteriler yaptı.
İzmir'de 23 Nisan coşkusu! Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören