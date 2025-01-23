İzmir’de 24 saatlik su kesintisi! İZSU açıklamada bulundu: Bu ilçedekiler dikkat!

KONAK

Konak İlçesi, Halkapınar Su Üretim Tesisi içerisindeki Yeni pompa istasyonunun devreye alınma çalışması nedeniyle;

23 Ocak 2025 Perşembe saat 10:00 ile 24 Ocak 2025 Cuma 10:00 saatleri arasında 24 saat su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:

Konak İlçesi; Cengiz Topel, Huzur, Trakya, Anadolu, Murat, Atamer, Çınartepe, Mehmet Akif, Ulubatlı, Ferahlı, İsmetpaşa, Mehtap, Levent, Zeybek, Boğaziçi, Millet, Yavuz Selim, 26 Ağustos ve Saygı Mahalleleri





Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.



Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.