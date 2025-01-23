İzmir'de 24 saatlik su kesintisi! İZSU açıklamada bulundu: Bu ilçedekiler dikkat!
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (23 Ocak Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun yanıtı aranıyor. İzmir'de Bornova, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Konak'ta sular kesilecek. İşte 23 Ocak Perşembe İzmir'deki su kesintisinin detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 23 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA RAFET PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT, BARBAROS, ÇINAR 23.01.2025 saat 08:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR MALİYECİLER, ŞEHİTLER, SALİH OMURTAK, METİN OKTAY 23.01.2025 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA FİKRİ ALTAY, ŞEMİKLER 23.01.2025 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA AKSOY 23.01.2025 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK KAHRAMANLAR, MİMAR SİNAN 23.01.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 23.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
Konak İlçesi, Halkapınar Su Üretim Tesisi içerisindeki Yeni pompa istasyonunun devreye alınma çalışması nedeniyle; 23 Ocak 2025 Perşembe saat 10:00 ile 24 Ocak 2025 Cuma 10:00 saatleri arasında 24 saat su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Konak İlçesi; Cengiz Topel, Huzur, Trakya, Anadolu, Murat, Atamer, Çınartepe, Mehmet Akif, Ulubatlı, Ferahlı, İsmetpaşa, Mehtap, Levent, Zeybek, Boğaziçi, Millet, Yavuz Selim, 26 Ağustos ve Saygı Mahalleleri
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.
Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.