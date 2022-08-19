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Haberler Galeri İzmir'de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma

İzmir'de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma

İZSU 19 Ağustos Cuma bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde kesinti 1 gün 30 dakika saat sürecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Tire'de su saat kaçta gelecek? İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 19 Ağustos Cuma İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:21 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:33
İzmir'de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma
İzmir’de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 19 Ağustos Cuma İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma
İzmir’de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma

BAYRAKLI

ONUR, YAMANLAR 18.08.2022 saat 18:50 ile 21:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İzmir'de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma
İzmir’de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma

KİRAZ

KALEKÖY, TEKBIÇAKLAR, SOLAKLAR, SARIKAYA, HALİLLER, MERSİNLİDERE, SIRIMLI 18.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma
İzmir’de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma

MENEMEN

VİLLAKENT 18.08.2022 saat 17:00 ile 19.08.2022 saat 17:30 arasında yaklaşık 1 gün 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma
İzmir’de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma

ÖDEMİŞ

GERÇEKLİ, ERTUĞRUL 19.08.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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