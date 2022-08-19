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İzmir'de 25 saate varan su kesintisi! 19 Ağustos Cuma

İZSU 19 Ağustos Cuma bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde kesinti 1 gün 30 dakika saat sürecek. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Kiraz, Menemen, Seferhisar, Tire'de su saat kaçta gelecek? İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 19 Ağustos Cuma İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:21 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





