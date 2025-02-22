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Haberler Galeri İzmir'de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İzmir'de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (22 Şubat Cumartesi) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 22 Şubat Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 22 Şubat Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

BUCA HÜRRİYET 22.02.2025 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KARABAĞLAR AŞIK VEYSEL, KARABAĞLAR, SELVİLİ, YUNUS EMRE 21.02.2025 saat 23:52 ile 22.02.2025 saat 11:52 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KARŞIYAKA DONANMACI 22.02.2025 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KEMALPAŞA BAĞYURDU 29 EKİM 22.02.2025 saat 09:12 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KİRAZ YAĞLAR 21.02.2025 saat 12:00 ile 22.02.2025 saat 13:00 arasında yaklaşık 25 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KONAK AKARCALI, KOCAKAPI 22.02.2025 saat 09:29 ile 11:29 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

KONAK AKINCI, ETİLER, KAHRAMANLAR 22.02.2025 saat 11:09 ile 12:09 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ GERÇEKLİ 22.02.2025 saat 09:01 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 25 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, SIĞACIK 22.02.2025 saat 11:10 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.