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İzmir'de 2500 yıllık tarih! UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne aday
İzmir'de 2500 yıllık tarih! UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne aday
İzmir kent merkezindeki Antik Smyrna, agorası, bazilikası, tiyatrosu ve antik su kanalıyla ziyaretçilerini yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarih yolculuğuna çıkarıyor. İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, "Heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. 2024 Temmuz-Ağustos dönemindeki UNESCO Değerlendirme Toplantısı'nda İzmir'in kalıcı listeye girme sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 14:02
Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 14:06