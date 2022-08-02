  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de 2500 yıllık tarih! UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne aday

İzmir'de 2500 yıllık tarih! UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne aday

İzmir kent merkezindeki Antik Smyrna, agorası, bazilikası, tiyatrosu ve antik su kanalıyla ziyaretçilerini yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarih yolculuğuna çıkarıyor. İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, "Heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. 2024 Temmuz-Ağustos dönemindeki UNESCO Değerlendirme Toplantısı'nda İzmir'in kalıcı listeye girme sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 14:02 Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 14:06
İzmir’de 2500 yıllık tarih! UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne aday
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 2500 yıllık tarih! UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne aday
İzmir’de 2500 yıllık tarih! UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne aday
İzmir’de 2500 yıllık tarih! UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne aday
İzmir’de 2500 yıllık tarih! UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne aday
  • SON DAKİKA