İzmir’de 3 Temmuz elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Yakapınar ( Dr. Veli Lök Sk. Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. Beylik Küme Evleri Sk. Bektaş Yakapınar Çayır Küme Evler )
Karaveliler ( Talip Ağa Sk. Park Cd. Necati Şahin Cd. KAZIM DİRİK Karaveliler Cami Sk. Eserler Sk. Erçakır Sk. Eroğlu Sk. Avşar Sk. Alaybey Gç. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 101. Sk. Teki Sk. Veli 7. Sk. Çolağın Hüseyin Sk. )
Cumhuriyet ( Çalkarcı Çk. Yakapınar Sk. Sabribey Sk. Okul Çk. Esen Sk. Ayşe Hanım Cd. )
Kızılcaova ( 3001 KIZILCAOVA ATATÜRK Dere Sk. Cami 2. Sk. Bahçeli Evler Aktaş Sk. İstiklal Sk. Özkan Sk. Soğuksu Mevki Sk. Kırtepe Mevki Sk. CANLI İSTASYON )
Dernekli
Çiftçigediği ( Çiftçigediği Köyü İç Yolu Çiftçigediği Köyü 4 EYLÜL )
Yeşilova
Kesinti saati: 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları