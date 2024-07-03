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Haberler Galeri İzmir'de 3 Temmuz elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

İzmir'de 3 Temmuz elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (3 Temmuz Çarşamba) bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Mağduriyet yaşamak istemeyenler İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? sorularının yanıtı aranıyor. GDZ Elektrik 3 Temmuz Çarşamba elektrik kesintilerini duyurdu. İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:18

İzmir’de 3 Temmuz elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 3 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de 3 Temmuz elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

BALÇOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çetin Emeç ( Şehit Pilot Teğmen Gürhan Boran Sk. 6000. Sk. Atletizm Sk. Basketbol Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. Maraton Sk. Meşale Sk. Meşale Öğretmenler Sitesi Meşale Öğretmenler Sitesi İçi Yolu Otopark Yazar Sk. UNIVERSIADE Üniversite Cd. Şehit Pyd. K. Yzb. M. Reşit Beyit Sk. )

Kesinti saati: 3:30 - 7:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 3 Temmuz elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yakapınar ( Dr. Veli Lök Sk. Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. Beylik Küme Evleri Sk. Bektaş Yakapınar Çayır Küme Evler )

Karaveliler ( Talip Ağa Sk. Park Cd. Necati Şahin Cd. KAZIM DİRİK Karaveliler Cami Sk. Eserler Sk. Erçakır Sk. Eroğlu Sk. Avşar Sk. Alaybey Gç. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 101. Sk. Teki Sk. Veli 7. Sk. Çolağın Hüseyin Sk. )

Cumhuriyet ( Çalkarcı Çk. Yakapınar Sk. Sabribey Sk. Okul Çk. Esen Sk. Ayşe Hanım Cd. )

Kızılcaova ( 3001 KIZILCAOVA ATATÜRK Dere Sk. Cami 2. Sk. Bahçeli Evler Aktaş Sk. İstiklal Sk. Özkan Sk. Soğuksu Mevki Sk. Kırtepe Mevki Sk. CANLI İSTASYON )

Dernekli

Çiftçigediği ( Çiftçigediği Köyü İç Yolu Çiftçigediği Köyü 4 EYLÜL )

Yeşilova

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 3 Temmuz elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

Bayraklı'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Mansuroğlu ( Alija İzetbegovic Sakarya 283/12. Sk. )

Kesinti saati: 1:45 - 2:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 3 Temmuz elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Aktepe ( HASAN ÇAVUŞ Mehmet Emin Balcı )

Yeşiltepe ( Derin Yesiltepe Patika Yolu Yesıltepe Patika Yolu Yeşiltepe Köyü Yeşiltepe Köyü İç Yol Yeşiltepe Köyü İç Yolu Yonuç DERİN )

Yukarıaktepe

Bakırköy ( Patika MEVSİM DEMİRCİLER Demirciler )

Eğridere ( Eğridere Köyü İç Yol BUSE KOKARCA ÇAMLI BURUN ÖRENLER ÇİFTE KUYULAR ÇAMCILAR Kokarca Sk. )

Karaoba ( GONCA Karaoba Mahallesi İç Yol Çifte Kuyular KULLAR DOĞA ÇİFTEKUYULAR )
Kurudere ( Doğa Kurudere Köyü Kurudere Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: : 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları