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Haberler Galeri İzmir'de 30 Ağustos coşkusu

İzmir'de 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü İzmir'de resmi törenle kutlandı. Törene katılanlar Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldular. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan tören resmi geçit ile son buldu.

DHA

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:28 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:38

İzmir’de 30 Ağustos coşkusu

İzmir'de 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü resmi törenle kutlandı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıldönümü coşkusuna ortak oldu.

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İzmir’de 30 Ağustos coşkusu

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda resmi geçit töreni düzenlendi.

İzmir’de 30 Ağustos coşkusu

Törene Vali Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, üniversite rektörleri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.

İzmir’de 30 Ağustos coşkusu

Daha sonra topçu Üsteğmen Yusuf Kabakçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla günün anlam ve öneminin belirten konuşma yaptı.

İzmir’de 30 Ağustos coşkusu

Kabakçı konuşmasında, cumhuriyetin kurulmasına temel teşkil eden büyük zaferin 101'inci yıl dönümünde Türk ordusu ve milletinin tarihte az rastlanır bir zafer kazandığının altını çizdi. Kutlamalar, resmi geçit ile son buldu.

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