İzmir’de 30 Ağustos coşkusu

Törene Vali Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, üniversite rektörleri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.