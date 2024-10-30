İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 30 Ekim Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...