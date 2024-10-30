İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Bozdağ ( Şener Sk. Şehitler Cd. Şafak Sk. İnönü Cd. Üçler Sk. AKÇAY Çınarlı Sk. Çukurçeşme Sk. Yeniyol Sk. Yağcılar Sk. Yazar Sk. Yayla Sk. Yalçın Sk. Ufuk Sk. Turist Sk. Solmaz Sk. Sofular Sk. Saraçoğlu Cd. Saraybey Sk. Pınarbaşı Sk. Otel Sk. Muştuluk Sk. Molla Gürani Sk. Mescit Sk. Mermeroluk Sk. KIRKOLUK Kırçiçek Sk. VALİ Kazım Dirik Cd Kadılar Sk. Hilal Sk. Gürsel Cd. Güney Sk. Günay Sk. Fatih Cd. Evren Cd. Ergut Cd. Doğu Sk. Değirmen Sk. Cami Sk. Atatürk Cd. Ada Sk. EKİM SOKAK sofular yeniyol sokak )
Çobanlar ( çobanlar Çobanlar Köyü İç Yolu )
Artıcak ( SUBATAN Artıcak Yolu SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Ovacık ( şehit gürol madan cad Ovacık Köyü tozlu )
Tekke ( bayırlı boğaz TEKKE ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU BOĞAZ Ödemiş Salihli Yolu Elmabağı Köyü boğaz küme evleri BOĞAZ KÜME EVLER gölcük boğaz çepeller mevkii )
Gölcük ( BAŞAKIN tilkili sokak mavigöl cad. site-3 sk MAVİGÖL ada sk MURSALLI SUBATAN YAYLASI SARAÇOĞLU CAD. Çinardibi Mavigöl Kaymak Sk. Demirel eren dede şükrü saraçoğlu karakaş HACI KÖSE SOK Çavdar Mavigöl Caddesi Yücel öncü sk BÜYÜKOLUK SOK BENGİSU 1. ÇIKMAZI ŞİMŞEK A.SABAHATTİN ŞENOCAK BENGİSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU KARAKAYA mustafa kemal ATATÜRK CAD. örselli sk. İLKBAHAR )
Kesinti saati: 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Çamyayla ( Çamyayla Köyü İç Yolu LÜBBEY Çamyayla Köyü )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Çağlayan ( 30 AĞUSTOS Çağlayan Köyü İç Yolu )
Dolaylar ( DOLAYLAR )
Kesinti saati: 9:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları