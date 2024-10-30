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Haberler Galeri İzmir'de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

İzmir'de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (30 Ekim Çarşamba) birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacağı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 30 Ekim Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisinin detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 30 Ekim Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çambel ( ANKARA CADDESİ Ankara ÇAMBEL MAH. YOLU EVRANGÜRÜ )

Sütçüler

Akalan

Mehmet Akif Ersoy

Örnekköy

Yukarıkızılca Merkez

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Atatürk ( 2179 2180. Sk. 2181. Sk. 2183. Sk. 2188 2187 2186 2185 2184 2045 2048 2025 2026 2175 2177. Sk. 2178 2178/2 Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Zeytinler ( 7604 7601 Ali Caner Sk. GAZİ MUSTAFA KEMAL Kenan Erdinç Sk. Mustafa Ercan Sk. KURTULUŞ Öztürk Sk. Şehit Özkan Elçi Sk. 7615 7605 ŞEHİT MEHMET CANER 7600 7602 )

Birgi ( DOKTORLAR SİTESİ 7500 7511 7510 Sk. 7519 PETUNYA 7501 7504 7505 7516 ÇETİN SİTESİ SAVRAN KULE KÖYİÇİ 7513 Sk. 7521 ÇİMEN İzmir Çeşme Yolu KÖYİÇİ MEVKİİ 7507 7506 )

Barbaros ( 7028 )

Uzunkuyu ( KIZIL ÇAM YAYLA EVLERİ 7652 7650 7520 ATATÜRK Bağlar Sk. ARDIÇ İSTİKLAL Kuşalan İnönü Cd. 7502 )

Zeytineli ( CUMHURİYET ŞAHİN BAYHAN NARLIKUYU SAHİL )

Kesinti saati: 11:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ataşehir ( 8216/1. Sk. 8217/1. Sk. 8220. Sk. 8221/2. Sk. Eski Havaalanı Cd. )

Kesinti saati: 13:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Balatçık ( Ege Sanayi Sitesi 8910. Sk. 1671/1. Sk. 8900/1. Sk. 8901. Sk. 8901/1. Sk. 8900. Sk. )

Şirintepe ( 8130/2. Sk. 8130/1. Sk. 8130. Sk. 8129/3. Sk. 8129/2. Sk. 8129/1 8129. Sk. 8123. Sk. 8411. Sk. 8410. Sk. 8134/2. Sk. 8134/1. Sk. 8134. Sk. 8132. Sk. 8130/5. Sk. 8412/3 8412/2. Sk. 8411/1. Sk. )
Şirintepe ( 8414/1. Sk. 8412/1. Sk. 8412. Sk. 8411. Sk. 8410/3. Sk. 8410. Sk. 8177. Sk. 8176. Sk. 8413. Sk. 8413/1. Sk. 8413/2. Sk. 8413/3. Sk. 8414 8417. Sk. 8418. Sk. 8419. Sk. 8160. Sk. 8159. Sk. 8158. Sk. 8156. Sk. 8143. Sk. 8142. Sk. 8412/2. Sk. 8128. Sk. 8128/1. Sk. 8131. Sk. 8133. Sk. 8133/2. Sk. 8134/1. Sk. 8134/2. Sk. 8134/3. Sk. )

Güzeltepe ( 8156/1. Sk. 8162. Sk. 8163. Sk. 8163/1. Sk. )
Maltepe ( 8107/2. Sk. 8107/3 maltepe cd. 8116/1. Sk. 8116. Sk. 8114/1. Sk. 8114. Sk. 8107/1. Sk. 8107. Sk. )

Şirintepe ( 8123/2 8129/4 Maltepe Cd. 8130/4. Sk. 8130/3. Sk. 8129/1 8129. Sk. 8129-1. Sk. 8128/3. Sk. 8128/2. Sk. 8123/1 8115. Sk. )
Şirintepe ( 8127/1. Sk. 8129. Sk. 8129/1 8130. Sk. 8130/2. Sk. 8130/5. Sk. 8122/1. Sk. 8122. Sk. 8134. Sk. 8135. Sk. 8154. Sk. Anadolu Cd. maltepe cd. 8124/1. Sk. 8125. Sk. 8127. Sk. 8128. Sk. 8122/2. Sk. 8122/3. Sk. 8123. Sk. 8123/1 8124. Sk. )

Maltepe ( Maltepe Cd. 8108. Sk. )
Köyiçi ( DERE 8055/1. Sk. 8085/2 SK. 8084. Sk. 8085. Sk. 8085/1. Sk. Köyiçi Cd. )

Şirintepe ( 8128. Sk. 8128/1. Sk. 8142. Sk. 8143. Sk. 8143/1. Sk. 8144. Sk. 8145. Sk. 8154. Sk. 8160. Sk. 8161. Sk. 8164. Sk. 8169. Sk. 8169/1. Sk. )

Yakakent ( 8168. Sk. )

Güzeltepe ( 8133. Sk. 8154/1. Sk. 8164/1. Sk. 8166. Sk. 8167. Sk. 8173. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Bozdağ ( Şener Sk. Şehitler Cd. Şafak Sk. İnönü Cd. Üçler Sk. AKÇAY Çınarlı Sk. Çukurçeşme Sk. Yeniyol Sk. Yağcılar Sk. Yazar Sk. Yayla Sk. Yalçın Sk. Ufuk Sk. Turist Sk. Solmaz Sk. Sofular Sk. Saraçoğlu Cd. Saraybey Sk. Pınarbaşı Sk. Otel Sk. Muştuluk Sk. Molla Gürani Sk. Mescit Sk. Mermeroluk Sk. KIRKOLUK Kırçiçek Sk. VALİ Kazım Dirik Cd Kadılar Sk. Hilal Sk. Gürsel Cd. Güney Sk. Günay Sk. Fatih Cd. Evren Cd. Ergut Cd. Doğu Sk. Değirmen Sk. Cami Sk. Atatürk Cd. Ada Sk. EKİM SOKAK sofular yeniyol sokak )

Çobanlar ( çobanlar Çobanlar Köyü İç Yolu )

Artıcak ( SUBATAN Artıcak Yolu SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )

Ovacık ( şehit gürol madan cad Ovacık Köyü tozlu )

Tekke ( bayırlı boğaz TEKKE ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU BOĞAZ Ödemiş Salihli Yolu Elmabağı Köyü boğaz küme evleri BOĞAZ KÜME EVLER gölcük boğaz çepeller mevkii )

Gölcük ( BAŞAKIN tilkili sokak mavigöl cad. site-3 sk MAVİGÖL ada sk MURSALLI SUBATAN YAYLASI SARAÇOĞLU CAD. Çinardibi Mavigöl Kaymak Sk. Demirel eren dede şükrü saraçoğlu karakaş HACI KÖSE SOK Çavdar Mavigöl Caddesi Yücel öncü sk BÜYÜKOLUK SOK BENGİSU 1. ÇIKMAZI ŞİMŞEK A.SABAHATTİN ŞENOCAK BENGİSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU KARAKAYA mustafa kemal ATATÜRK CAD. örselli sk. İLKBAHAR )

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çamyayla ( Çamyayla Köyü İç Yolu LÜBBEY Çamyayla Köyü )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çağlayan ( 30 AĞUSTOS Çağlayan Köyü İç Yolu )

Dolaylar ( DOLAYLAR )

Kesinti saati: 9:15 - 15:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yunus Emre ( 4214. Sk. 4215. Sk. 4216. Sk. 4217. Sk. 4302. Sk. Sırrı Atalay 4211. Sk. 4212. Sk. 4213. Sk. )

Peker

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yüzbaşı Şerafettin ( 3952. Sk. 3951/1. Sk. 3951. Sk. 3940. Sk. 3933. Sk. 3932. Sk. 3930. Sk. 3915. Sk. 3954. Sk. 3955. Sk. 3955/1. Sk. 3956. Sk. 3956/1. Sk. 3957. Sk. 3958. Sk. 3959. Sk. 3960. Sk. 3960/1. Sk. 3960/2. Sk. 3953. Sk. )

Yurdoğlu ( 3946/2 3946/8. Sk. )

Aydın ( 4315. Sk. 4308. Sk. 4307. Sk. 4305. Sk. 4303. Sk. 4300. Sk. 4299. Sk. 4294/1. Sk. 4294. Sk. 4316. Sk. )

Emrez ( 215. Sk. 219. Sk. 220. Sk. 211. Sk. 210. Sk. 196. Sk. 4317. Sk. 214. Sk. )

Peker ( Sırrı Atalay Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Fırat ( 647/7. Sk. 647/8. Sk. 647/3. Sk. 289/24. Sk. 289/23. Sk. 289/22. Sk. 289/34. Sk. 289/21. Sk. 647/2. Sk. 289. Sk. 288/34. Sk. 289/25. Sk. 647/4. Sk. 647/5. Sk. 647/6. Sk. 288/12. Sk. 289/50. Sk. 289/65. Sk. 647/11. Sk. 647/16. Sk. )

Yeşilbağlar ( 647/1. Sk. 647/17. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Hürriyet ( 5082 5151 5154 5162 5156 5082. Sk. 5083. Sk. 5084. Sk. 5085. Sk. Adatepe Sk. GAZİ ATATÜRK Kazım Karabekir Sk. Mimar Sinan Sk. Site Yolu Ziya Gökalp Cd. Ömer Seyfettin Sk. İbni Sina Sk. 5150 5152 )

Görece Cumhuriyet ( 5013 5020 Ahmet Kaçkınoğlu Cd. 5173. Sk. 5060. Sk. 5049. Sk. 5009. Sk. 5008/1. Sk. 5008. Sk. 43. Sk. 5171 5171 sokak 5167 5161 5081 sokak 5021 5023 VALİ KAZIM DİRİK 5047 SOK 5172 5010 Vali Kemal Hadımlı Cd. Sokullu Sk. Muhtar Nihat Sertel Cd. NAZAR BONCUĞU Köy Yolu AHMET YESEVİ )

Ata ( Yazar Namık Kemal Cd. Oruç Reis Sk. Köroğlu Sk. Karacaoğlan Sk. Hızır Reis Sk. Barbaros Sk. Ahmet Taner Kışlalı Cd. YUNUS EMRE DUMLUPINAR MUHAREBE )

Dokuz Eylül

Kesinti saati: 9:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Oğlananası Cumhuriyet ( 7006/1 7033 7034/1 sok 7033/1 Egemenlik Cd. 7043 7041/4. Sk. 7041/2. Sk. 7041/1. Sk. 7041. Sk. 7030. Sk. 7018. Sk. 7007. Sk. 7004. Sk. 7006 7003. Sk. 2. Çk. Sk. 1. Çk. 7041/3 sokak 7033/2 sokak )

Oğlananası Atatürk ( 7053/1 7079 7079 SOK İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ Park Sk. Menderes Cd. FEVZİ ÇAKMAK Batak 7080. Sk. 7078. Sk. 7052. Sk. 7050. Sk. 7048. Sk. 7046. Sk. 7032. Sk. 7029. Sk. 7027. Sk. 7026. Sk. 7025/1 7024. Sk. 7023/4. Sk. 7023/3. Sk. 7023/2. Sk. 7023/1. Sk. 7023. Sk. 7022. Sk. 7021. Sk. 7020. Sk. 7019. Sk. 7023/3 7080 7032 sokak 7044 7078 7075 sokak koyun ahılı sokak 7074 sokak 7058 KOYUN AHILI 7045 7047 7051 7025/2 sokak 7060 7035 sokak 7056 7040 SOKAK 7054 sokak 7035 )

Türkmenköy ( 215. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: İbni Melek ( ZÜBEYDE HANIM Çağlayan Cd. DOĞAN 1.Namazgah Kümeevler ÇağlayanCd( isimsiz ara sokak ) )

Fatih

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: İslamlar ( İslamlar 8 Sk. İslamlar Atatürk İslamlar Cumhuriyet İslamlar Köyü İslamlar Köyü İç Yolu )

Kızılçukur ( Kızılçukur Yolu Kızılçukur Köyü İç Yolu Kızılçukur Vatan )

Kocaoba

Cumhuriyet

İsmetpaşa ( İzmir Çanakkale Yolu ATATÜRK )

Kabakum

Kıroba

Kıroba ( Kıroba Atatürk KIROBA DEMİRCİLER 1 Kıroba Köyü İç Yolu )

Kocaoba ( Kocaoba Cumhuriyet Kocaoba Köyü İç Yolu Kocaoba 5 Kocaoba 4 Kocaoba 2 Kocaoba 1 Kobaoba Vatan Kocaoba Vatan Kocaoba6 Kocaoba İstiklal Kocaoba 7 Kocaoba 6 )

Mazılı ( Mazılı 5 Mazılı Cumhuriyet Mazılı3 Mazılı 3 Mazılı 2 Mazılı 1 Kıroba Köyü KIROBA 1 )

Sağancı

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çandarlı ( Bergama Asfaltı Cad. FERHAT UYSAL 155. Sk. 188 Sk. 196 Sk. 194 Sk. 188 sokak )

Kesinti saati: 11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 30 Ekim Çarşamba elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta kesilecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Atatürk ( 913. Sk. 907. Sk. 906. Sk. )

Atatürk ( Yavuz Cd. )

Atatürk ( 909. Sk. 907. Sk. 914. Sk. 913. Sk. 909/1. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Doğanlar ( 1410. Sk. 1443. Sk. 1451. Sk. 1453. Sk. )

Doğanlar ( 1484. Sk. 1483/1. Sk. 1410. Sk. 1483. Sk. 1482. Sk. 1480. Sk. Okul Sk. 1486. Sk. )
Doğanlar ( 1451/1 1542. Sk. 1443. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları