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Haberler Galeri İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü

İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü

İzmir'de 9 Eylül düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlamaları çerçevesinde Basmane'den 350 metrelik dev bayrakla başlayan yürüyül Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 11:13 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 11:13
İzmir’de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Basmane Karakolu önünde başlayan Zafer Yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı.

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İzmir’de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü

Türk ordusunun 100 yıl önce bugün İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı.

İzmir’de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlere çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

İzmir’de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü

Burada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İzmir’de 350 metrelik dev Türk bayrağıyla zafer yürüyüşü

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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