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İzmir'de 4. kattan kamyonetin üzerine düşen çocuk yaralandı
İzmir'de 4. kattan kamyonetin üzerine düşen çocuk yaralandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 2,5 yaşındaki çocuk bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düştü. Komşularının çığlıkları üzerine olayı fark eden anne baba, çocuklarını hemen hastaneye kaldırdı. Küçük Miray'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 17:50
Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 17:52
Alınan bilgiye göre, Devrim Mahallesi'nde yaşayan Aysu-Kabil Uykutalp çiftinin kızları Miray, odada yalnız olduğu sırada pencereden, sokakta park halinde bulunan kamyonetin kasasına düştü.
Diğer odada boya yapan anne-baba, komşularının çığlığı üzerine durumu fark etti. Uykutalp çifti, Miray'ı kendi araçlarıyla yakındaki özel hastaneye götürdü. Küçük kız, buradaki müdahalenin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Amca Metin Uykutalp, AA muhabirine, yeğeninin sağlık durumunun iyi olduğunu, çocuğun odada kaydırakla oynarken pencereden düşmüş olabileceğini söyledi.
Miray Uykutalp'ın vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.