İzmir'de 4. kattan kamyonetin üzerine düşen çocuk yaralandı

Diğer odada boya yapan anne-baba, komşularının çığlığı üzerine durumu fark etti. Uykutalp çifti, Miray'ı kendi araçlarıyla yakındaki özel hastaneye götürdü. Küçük kız, buradaki müdahalenin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.