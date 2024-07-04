İzmir’de 4 Temmuz Perşembe elektrik kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 4 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...