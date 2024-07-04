İzmir’de 4 Temmuz Perşembe elektrik kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Lütuflar
Kesinti saati: 10:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Hacı İbrahim ( Çeşme Sk. Yüksek Sk. Hallaçoğlu Sk. Hürriyet Gç. Hürriyet1 Sk. Hüseyin Bey Sk. Işıldak Gç. Işıldakllı Sk. Kara Selvi Gç. KARA SELVİ Kelleci Dede Gç. Kelleci Dede Sk. Kuruçeşme Sk. Küpçeşme Sk. Küpçeşme Yokuşu Sk. Mahmutlar Ağası Sk. Mahmutlar Ağası Sk. Gç. Manav Ali Sk. Mustafa Bey Sk. Müezzinoğlu Sk. Müftü Çeşme Sk. PARK GEÇİDİ Sağır Ali Sk. Semerci Bekir Sk. Su Bölümü Sk. SUBAŞI Subaşı Sk. Gç. Sülüklü Çeşme Sk. Türkeri Sk. Ulus Sk. Yanık Konak Sk. Yusufçuk Gç. Yusufçuk Sk. Yörük Ali Sk. Ak Sk. Alanlar Sk. Astarcı Sk. Bardakçı Yokuşu Sk. BATI Baş Hasan Sk. Baştaş Cd. Baştaş Gç. Bulgurtaş Sk. Danacıoğlu Sk. Demiroğlu Sk. Dereli Gç. Dereli Sk. Devecioğlu Sk. Dibekbaşı Gç. Dibekbaşı Sk. Dibekbaşı Yokuşu Sk. Ertürk Sk. FABRİKA ARDI GÜNALP VAROL ALBAY ALPAT )
Kurt ( GÜNEŞLİ Eski Kasaplar Sk. Eski Cami Sk. Ahçı Hüseyin Sk. Yüksek Kaldırım Sk. Yazıcı Çk. Yazıcı Sk. Tınaz Tepe Sk. Turan Sk. TOKLU SİVRİ Toklu Sivri Gç. Sakarya Sk. Pazar Gç. Merdivenli Sk. Kocatepe Sk. Koca Kavaklı Sk. Hıdıroğlu Sk. Hıdıroğlu Gç. Hıdırlık Yokuşu Sk. MERKEZ HACI AHMET )
Hatay ( 351 ÇAYIR YEŞİL YENİ GÜMÜŞPALA TEKKE MENDERES HANİFE ÖĞRETMEN EMİR ÇEŞME EMİR ÇEŞME ÇIKMAZI Delioğlan Sk. 354 )
Alankıyı ( YÖRÜK Alankıyı Köyü Alankıyı Köyü İç Yolu Karşıyaka Küme Evleri Kocatarla Köy İç Yolu )
Alanköy ( Alanköy Köyü İç Yolu Koy İc Yolu Koy İci Yolu )
Buruncuk ( İzmir Ödemiş Yolu Bayındır Yolu Buruncuk Köyü İç Yolu Buruncuk Yolu )
Çamlıbel ( Köy Yolu Ortaca Çamlıbel Köyü Çamlıbel Köyü İç Yolu )
Çenikler ( Çenikler Köyü İç Yolu )
Dereköy ( Dereköy Köyü İç Yolu Dereköy Yolu )
Elifli ( Bayındır Yolu Cd. Beylik Kümesi Sk. Elifli Köyü İç Yolu ELİFLİ Çayır Mevkii Sk. )
Ergenli ( Ergenli Köyü Ergenli Köyü İç Yolu Kızıloba Yolu Öğretme )
Fırınlı ( Furunlu Yolu OSMANOĞLU MEVKİİ Osmanoğlu Mevki Sk. Yenice Kuyu Sk. İstasyon Küme Evleri Sk. ESKİ FIRINLI KÖYÜ 3.ÇAYIR )
Gaziler ( Gaziler Köyü İç Yolu Gaziler Yolu Koy Yolu )
Hisarlık ( Hisarlık Hisarlık Köyü İç Yolu HİSARLIK )
Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )
Karahalilli ( isimsiz 2.ÇAYIR Cumhuriyet Mevki Sk. DEMİR YOLU Gazi Mevki Sk. 1.ÇAYIR Karahalilli Köyü İç Yolu Karahalilli Yolu )
Karahayıt ( Karahayit Köyü İç Yolu Karahayit Yolu )
Karapınar ( Karapınar Köyü İç Yolu )
Kızılcaağaç ( Kızılcaağaç Köyü İç Yolu Kızılcaağaç Yolu )
Kızılkeçili
Kızıloba ( Kızıloba Köyü İç Yolu KIZILOBA ARA YOL kızıloba ara yol )
Lütuflar ( Lutuflar Köyü Lutuflar Köyü İç Yolu )
Atatürk ( 717. Sk. ARMAĞAN Ağatır Çk. Bülbül Çk. Filiz Sk. Fırıncı Sk. Gül Çk. Kahraman Sk. KAZIM DİRİK Molla Sk. HAMİDİYE Yeni Sk. Çamlık Sk. Çiçekli Sk. Çınar Sk. İSTASYON Şehit Eray Dağlı Sk. İNÖNÜ )
Bıyıklar ( BAHÇE KAHVE BOĞAZİÇİ Dar Sk. Döneme Emine Suyu Sk. FABRİKA ÖNÜ HÜKÜMET ÖNÜ Kani Bey Sk. KUBİLAY Niyazi Bey Sk. Paşa Çeşmesi Sk. RAİF PARMAKSIZ Sinan Hoca Sk. Tariş Sk. ÇINARLIDERE )
Camii ( OKTAY Sk ÖZNAR Sk Ahmet Efendi Çk. Alaçeşme Sk. ATATÜRK Banka Çk. Bedesten Sk. Düzalan Sk. Ekmekçi İrimi Sk. ESKİ HÜKÜMET ÖNÜ Eski Lonca Önü Sk. Eski Postane Sk. FABRİKA YOLU Fethi Bey Sk. Galipbey Sk. Hacı Osman Sk. Hamamcıoğlu Çk. Helvacıoğlu Çk. Kalaycılar Sk. KARAKULAK KAZIM PAŞA Kestane Pazarı Sk. Kuyumcular Sk. KÖPRÜ BAŞI Köprülü Dere Gç. Manyasoğlu Sk. Mektep Sk. Oktan Sk. Pamuk Pazarı Sk. Un Pazarı Sk. UZUN ÇARŞI Şehitler Sk. )
Çınar ( Bayır Sk. Canlıoğlu Sk. CİNLİ MESCİT DÜZLÜK KALBURCU DERESİ MEHMET AĞA Mestan Çavuş Sk. Taşlıdere Sk. Yağcıoğlu Sk. ÇİFTÇİOĞLU Ölmez Sk. )
Cumhuriyet ( CANLI İSTASYON Alibey Sk. Asma Sk. Bahçe Sk. Demirci Sk. Mehtap Sk. Papatya Sk. Sabribey Sk. Tepe Sk. Ömerbey Sk. İlyas Tuna Sk. )
Demircilik ( 501. Sk. 502. Sk. Bahar Oğlu Sk. Bahçe Ardı Sk. Cami Sk. Ergenekon Gç. Ergenekon Sk. Fabrika Sk. Hasan Tahsin Cd. IŞIK Kul Ali Sk. MUZAFFER KÖFTEOĞLU MEHMET AKİF Mehmetçik Sk. MERKEZ İSTASYON Mustafa Coşkun Sk. Mustafa Paşa Sk. ODABAŞI OSMANBEY Salih Uçak Sk. Yunus Emre Sk. Yunus Çk. YILDIRIM BEYAZIT Çepnioğlu Sk. Çınarlı Çeşme Gç. Çınarlı Çeşme Sk. CELAL BAYAR 505 KABAKÇI BAHÇE )
Fatih ( Cin Kulesi Küme Evleri BİRİNCİ MALAL KİREMİT OCAĞI İSTASYON ALTI Arapkirli Celal Bayar Blv. Cin Kulesi Cin Kulesi Kume Evleri Dedeağaçlı Sk. Egercil Egercil Dogu Yolu Egercil Mevki Egercil Yolu Ful Sk. Gencer Küme Evleri Hastane Cd. HOCA AHMET YESEVİ ONART Ova Yolu Sanayi Carşısı Toros Cd. Uludağ Sk. Yanık Kavak Yağcı Kavak Küme Evleri Çayiçi Küme Evleri İkinci Çayiçi Küme Evleri İSTİKLAL )
Hacı Beşir ( ÜNLÜ Dağ Sk. Demirci Çk. DERE MEYHANE Dumlupınar Sk. Hacı Kemal Sk. Hamza Sk. Kaya Yokuşu Sk. Konyalı Çk. Kurtuluş Sk. KURU HAVLU KURU OĞLU Soğuksu Sk. Söğütlü Dere Sk. Türkoğlu Çk. YÜZBAŞIOĞLU Zafer Sk. ÇUKUR İNİŞİ Çınarlı Sk. ÜLKÜ )
Zeytinova ( Zeytinova Yolu Zeytinova Köyü İç Yolu TAHİRBEY )
Yusuflu ( Yusuflu Köyü İç Yolu Yusuflu Köyü YUSUFLU )
Yeşilova ( Yeşilova Köyü Park Sk. Orta Sk. Nizam Sk. Mistak Sk. Konak Sk. Hacı Hüseyin Sk. Gönül Sk. Camii Sk. Eski Çıplak Köyü Yolu )
Yakacık ( YÜKSEL Yakacık Yolu Yakacık Köyü İç Yolu YAKACIK )
Turan ( Çoban Sk. Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köy İç Yolu Okul Geçidi Sk. Karanfil Sok Gül Sk. Fatih Sk. Erdoğan Bitek Sk. Dere Küme Altı Mevki Evleri Dere Küme Altı Evleri Mevkii Dere Küme Altı Evleri Mevki Cumhuriyet Sk. Cumhuriyet Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Atatürk Sk 9 Eylül Sk. 30 Agustos Sk. )
Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü İç Yolu Tokatbaşı Köyü )
Söğütören ( Söğütören Köyü İç Yolu Söğütören Köyü )
Sarıyurt ( Sarıyurt Köyü İç Yolu Sarıyurt Köyü )
Pınarlı ( Pınarlı Yolu Pınarlı Köyü İç Yolu )
Yenice ( Ören Çeşme Sk. Yenice Deresi Sk. Mescit Sk. KILINÇ KİRLİOĞLU Dibek Sk. ALANKIYI KÖY YOLU )
Yeni ( Yeni Gençlik Sk. İkinci Dar Sk. Çeşmeli Sk. Parmaksız Sk. Namık Kemal Sk. Mezbaha Civarı Sk. Karaca Sk. HALİTBEY GEÇİDİ Gümüş Pala Cd. Gençlik Sk. 17 Kasım Cd. HALİTBEY )
Sadıkpaşa ( Şehitler Cd. Şehitler ŞEHİT CEVDET AYGÜN OKKALI ZÜBEYDE HANIM Ziya Paşa Cd. Ulubatlı Hasan Cd. Soğukpınar Küme Evleri SOKULLU Remziye Biriz Sk. Pınarbaşı ORHAN GAZİ Necip Fazıl Sk. Necatibey Cd. Mevlana Sk. MENEKŞE Manolya Sk. HELVACIOĞLU Hacı Sinan Cd. Dutlu Kuyu Küme Evleri Doğan Sk. BAHADIR AĞUSTOSLU Aydınlık Sk. Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri Ambar Pınarı Küme Evleri Akşin Sk. KIRKAĞAÇLI )
Orta ( Özlü Sk. Çifte Çeşme Sk. ZİNCİRLİKUYU Sadık Efendi Sk. Sadikefendi Sk. Küp İrimi Sk. Kalaycıoğlu Sk. Harlak Çeşme Sk. Hacı Murtaza Gç. Hacı Abdi Sk. Hacı Abdi Gç. HACI MURTAZA )
Mithatpaşa ( CUMHURİYET İnkilap Sk. Mahmut Şevket Paşa Sk. Gç. MAHMUT ŞEVKET PAŞA Kubilay Gç. HÜKÜMET Fevzi Paşa Cd. Eski Bayram Yeri Sk. )
Pınarlı ( Köy Yolu Pınarlı Köyü İç Yolu Pınarlı Yolu İzmir Ödemiş Yolu )
Zeytinova