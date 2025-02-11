İzmir’de 48 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

Dikili İlçesi Bahçeli terfi merkezinde bulunan kollektör hattının bakım çalışması sebebi ile 11 Şubat 2025 Salı günü saat 20:00 ile 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 08:00 arası 12 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:



Dikili İlçesi: Salimbey, İsmetpaşa, Gazipaşa ve Cumhuriyet Mahalleleri



Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.