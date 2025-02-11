İzmir'de 48 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (11 Şubat Salı) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Şubat Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 11 Şubat Salı İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI ÇAY 11.02.2025 saat 09:36 ile 17:36 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI EMEK 11.02.2025 saat 11:29 ile 12:29 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA GAZİOSMANPAŞA 11.02.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME CUMHURİYET 11.02.2025 saat 10:16 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN BOZKÖY 11.02.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ ÖREN 09.02.2025 saat 17:00 ile 11.02.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 48 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, BÜYÜKAVULCUK, DEMİRCİLİ, KARAKOVA, KAZANLI, SEYREKLİ 11.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Dikili İlçesi Bahçeli terfi merkezinde bulunan kollektör hattının bakım çalışması sebebi ile 11 Şubat 2025 Salı günü saat 20:00 ile 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 08:00 arası 12 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Dikili İlçesi: Salimbey, İsmetpaşa, Gazipaşa ve Cumhuriyet Mahalleleri
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.
KİRAZ CUMHURİYET 11.02.2025 saat 10:20 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.