İzmir'de 48 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı! 5 Nisan Cumartesi sular ne zaman gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (5 Nisan Cumartesi 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kınıkta'ki su kesintisinin 48 saat süreceği açıklandı. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 5 Nisan Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 5 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA ERGENE, KAZIMDİRİK 05.04.2025 saat 09:00 ile 12:02 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KIZILAY 05.04.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ CUMHURİYET, GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY 05.04.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA HACIVELİ, KAZIM DİRİK 05.04.2025 saat 09:24 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK AZİZİYE 05.04.2025 saat 09:23 ile 07.04.2025 saat 09:23 arasında yaklaşık 48 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN AHIHIDIR, ATATÜRK, CAMİİKEBİR, ESATPAŞA, GAYBİ, İSMET İNÖNÜ, KASIMPAŞA, KAZIMPAŞA, MERMERLİ, SEYDİNNASRULLAH, UĞUR MUMCU, YAHŞELLİ 05.04.2025 saat 09:10 ile 13:12 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT 05.04.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK 05.04.2025 saat 10:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE YEĞENLİ 02.04.2025 saat 14:03 ile 16:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.