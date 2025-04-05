İzmir'de 48 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı! 5 Nisan Cumartesi sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (5 Nisan Cumartesi 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kınıkta'ki su kesintisinin 48 saat süreceği açıklandı. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 5 Nisan Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 05 Nisan 2025 11:21 Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





