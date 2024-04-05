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Haberler Galeri İzmir'de 5 Nisan Cuma 2024 elektrik kesintisi

İzmir'de 5 Nisan Cuma 2024 elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in birçok ilçesinde 5 Nisan Cuma 2024 (bugün) birçok ilçede elektriklerin kesileceğini GDZ Elektrik duyurdu. Elektrik kesintisinin saat kaçta sonra ereceğini merak eden vatandaşlar vatandaşlar elektriklerin kesileceği saat aralıklarını merak ediyor. İşte detaylar...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2024 12:17

İzmir’de 5 Nisan Cuma 2024 elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 5 Nisan Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi...

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İzmir’de 5 Nisan Cuma 2024 elektrik kesintisi

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:02.856-2024-04-05 16:00:11.937 saatleri arasında Çobanköy; İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, köy ici mevkii, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, çobanköy merkez, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:02.856-2024-04-05 16:00:11.937 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.262-2024-04-05 16:00:43.989 saatleri arasında Çobanköy; İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, çobanköy merkez, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.262-2024-04-05 16:00:43.989 saatleri arasında Yenişehir; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.262-2024-04-05 16:00:43.989 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında Halkapınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında Hasançavuşlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir’de 5 Nisan Cuma 2024 elektrik kesintisi

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında Kurşak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında Çayırlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Mehmetler; , İsimsiz10, ara ova yolu, Güney Batı, ara yol, Mehmetler Köyü iç yol, Mehmetler Köyü, İsimsiz25, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Küçükkale; İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Üzümler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Hasançavuşlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Halkapınar; Halkapınar Yolu, Halkapınar Köyü İç Yolu, BELEVİ YOLU, İsimsiz3, , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir’de 5 Nisan Cuma 2024 elektrik kesintisi

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:20.458-2024-04-05 15:30:18.574 saatleri arasında Yeşildere; KABAKLI, KABAKLI, İsimsiz32, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz29, KABAKLI, KABAKLI, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir’de 5 Nisan Cuma 2024 elektrik kesintisi

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-05 2024-04-05 09:00:22.583-2024-04-05 11:00:32.251 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:22.583-2024-04-05 11:00:32.251 saatleri arasında Çağdaş; 8050. Sk., 8822. Sk., 8823. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-05 2024-04-05 09:00:22.583-2024-04-05 11:00:32.251 saatleri arasında Egekent; , 8050. Sk., 8830. Sk., 8831. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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