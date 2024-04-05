İzmir’de 5 Nisan Cuma 2024 elektrik kesintisi

2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında Kurşak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında Çayırlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-05 2024-04-05 09:00:12.272-2024-04-05 16:00:21.658 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Mehmetler; , İsimsiz10, ara ova yolu, Güney Batı, ara yol, Mehmetler Köyü iç yol, Mehmetler Köyü, İsimsiz25, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Küçükkale; İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Üzümler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Hasançavuşlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında Halkapınar; Halkapınar Yolu, Halkapınar Köyü İç Yolu, BELEVİ YOLU, İsimsiz3, , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-05 2024-04-05 09:00:34.727-2024-04-05 16:00:46.125 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.