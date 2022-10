Tatbikat öncesinde açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İnsanın başına afetler her zaman hazır olduğu zamanlarda gelmeyebiliyor. İzmir depreminin olduğu gün AFAD müdürü yeni atanmıştı ve evini taşımaya gitmişti. Deprem olduğu gün AFAD müdürü yoktu, işinin başında değildi. Emniyet müdürümüz de ameliyat olmuştu. Ben de asansör de yakalanmıştım. Her türlü doğal afete her an hazırlıklı olmak hayati öneme sahip" dedi.