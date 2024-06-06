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Haberler Galeri İzmir'de 6 Haziran Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de 6 Haziran Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (6 Haziran Perşembe 2024) birçok elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Elektrik kesintisinin mağduriyetini yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? sorusunun yanıtını araştırılıyor. İşte 6 Haziran Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2024 11:33

İzmir’de 6 Haziran Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 6 Haziran Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları..

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İzmir’de 6 Haziran Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Lütuflar

Kesinti saati: 10:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 6 Haziran Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kayadibi ( 9751 Funda Sk. Gelincik Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. 9751 Funda Sk. Gelincik Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. )

Çamiçi ( çam sokak Sedir Sk. Çam Sk. Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. çam sokak Sedir Sk. Çam Sk. Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. )

Eğridere ( Sarmaşık Sk. Sarmaşık Sk. )

Karaçam ( Gelincik Gelincik )

Kesinti saati: 9:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çamiçi ( çam sokak Sedir Sk. Çam Sk. Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. çam sokak Sedir Sk. Çam Sk. Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. )

Eğridere ( Sarmaşık Sk. Sarmaşık Sk. )

Karaçam ( Gelincik Gelincik )

Kayadibi ( 9751 Funda Sk. Gelincik Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. 9751 Funda Sk. Gelincik Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. )

Kesinti saati: 16:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Kayadibi ( 9751 Funda Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. 9751 Funda Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Meriç ( Kemalpaşa Cd. 5745. Sk. 5733. Sk. 5732. Sk. 5728. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729/1. Sk. 5729. Sk. 5727. Sk. Kemalpaşa Cd. 5745. Sk. 5733. Sk. 5732. Sk. 5728. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729/1. Sk. 5729. Sk. 5727. Sk. )

Meriç ( 5610. Sk. 5609. Sk. 5605. Sk. 5727. Sk. Kemalpaşa Cd. 5618. Sk. 5739. Sk. 5745. Sk. 5733. Sk. 5732. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729/1. Sk. 5729. Sk. 5728. Sk. 5619/1. Sk. 5734. Sk. 5734/1. Sk. 5735. Sk. 5737. Sk. 5738. Sk. 5610. Sk. 5609. Sk. 5605. Sk. 5727. Sk. Kemalpaşa Cd. 5618. Sk. 5739. Sk. 5745. Sk. 5733. Sk. 5732. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729/1. Sk. 5729. Sk. 5728. Sk. 5619/1. Sk. 5734. Sk. 5734/1. Sk. 5735. Sk. 5737. Sk. 5738. Sk. )
Meriç ( Kemalpaşa Cd. 5619. Sk. Kemalpaşa Cd. 5619. Sk. )
Meriç ( Kemalpaşa Cd. Kemalpaşa Cd. )

Kesinti saati: 1:00 - 5:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Tuna ( Sanat 5627/3. Sk. 5627/2. Sk. 5617. Sk. 5615. Sk. 5500/1. Sk. Sanat 5627/3. Sk. 5627/2. Sk. 5617. Sk. 5615. Sk. 5500/1. Sk. )

Kesinti saati: 3:00 - 3:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 6 Haziran Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Alaçatı ( 13003. Sk. 13005. Sk. 13006. Sk. 13010. Sk. 13013. Sk. 13014. Sk. 13015. Sk. 13016. Sk. Alaçatı Cumhuriyet Fahrettin Altay Kemalpaşa 11003. Sk. 11004. Sk. 11005. Sk. 11005/1. Sk. 11006. Sk. 11011. Sk. 11017. Sk. 11018. Sk. 11020. Sk. 12000. Sk. 12012. Sk. 12015 Sk. 12016. Sk. 12017. Sk. 12018. Sk. 12027. Sk. İcyol 13003. Sk. 13005. Sk. 13006. Sk. 13010. Sk. 13013. Sk. 13014. Sk. 13015. Sk. 13016. Sk. Alaçatı Cumhuriyet Fahrettin Altay Kemalpaşa 11003. Sk. 11004. Sk. 11005. Sk. 11005/1. Sk. 11006. Sk. 11011. Sk. 11017. Sk. 11018. Sk. 11020. Sk. 12000. Sk. 12012. Sk. 12015 Sk. 12016. Sk. 12017. Sk. 12018. Sk. 12027. Sk. İcyol )

Kesinti saati: 9:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Alaçatı ( 12113/1 2028. Sk. Serinler Çiftliği 12113 Yol 7152. Sk. 12113/7 12113/1 2028. Sk. Serinler Çiftliği 12113 Yol 7152. Sk. 12113/7 )

Kesinti saati: 12:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 6 Haziran Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Balatçık ( 8803. Sk. 8792. Sk. 8791. Sk. 8796. Sk. 8790. Sk. 8797. Sk. 8798. Sk. 8799. Sk. 8801. Sk. 8802. Sk. 8795. Sk. )
Balatçık ( 8803. Sk. 8790/1. Sk. 8794. Sk. 8795. Sk. 8796. Sk. 8798. Sk. 8790. Sk. 8799. Sk. )
Balatçık ( 8790. Sk. 8791. Sk. 8791. Sk. 8801. Sk. 8801. Sk. 8787. Sk. 8787. Sk. 8909 1671. Sk. 1671. Sk. 8909 Anadolu Cd. 8789/2. Sk. 8789/2. Sk. 8789/1. Sk. 8789/1. Sk. 8789. Sk. 8789. Sk. 8788. Sk. 8788. Sk. 8787/4. Sk. 8787/4. Sk. Anadolu Cd. 8790. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları