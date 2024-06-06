İzmir’de 6 Haziran Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Hangi ilçelerde ve ne kadar süreli kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 6 Haziran Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları..