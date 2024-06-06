İzmir’de 6 Haziran Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Kayadibi ( 9751 Funda Sk. Gelincik Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. 9751 Funda Sk. Gelincik Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. )
Çamiçi ( çam sokak Sedir Sk. Çam Sk. Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. çam sokak Sedir Sk. Çam Sk. Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. )
Eğridere ( Sarmaşık Sk. Sarmaşık Sk. )
Karaçam ( Gelincik Gelincik )
Kesinti saati: 9:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Çamiçi ( çam sokak Sedir Sk. Çam Sk. Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. çam sokak Sedir Sk. Çam Sk. Çamiçi Cd. Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. )
Eğridere ( Sarmaşık Sk. Sarmaşık Sk. )
Karaçam ( Gelincik Gelincik )
Kayadibi ( 9751 Funda Sk. Gelincik Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. 9751 Funda Sk. Gelincik Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. )
Kesinti saati: 16:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Kayadibi ( 9751 Funda Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. 9751 Funda Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Meriç ( Kemalpaşa Cd. 5745. Sk. 5733. Sk. 5732. Sk. 5728. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729/1. Sk. 5729. Sk. 5727. Sk. Kemalpaşa Cd. 5745. Sk. 5733. Sk. 5732. Sk. 5728. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729/1. Sk. 5729. Sk. 5727. Sk. )
Meriç ( 5610. Sk. 5609. Sk. 5605. Sk. 5727. Sk. Kemalpaşa Cd. 5618. Sk. 5739. Sk. 5745. Sk. 5733. Sk. 5732. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729/1. Sk. 5729. Sk. 5728. Sk. 5619/1. Sk. 5734. Sk. 5734/1. Sk. 5735. Sk. 5737. Sk. 5738. Sk. 5610. Sk. 5609. Sk. 5605. Sk. 5727. Sk. Kemalpaşa Cd. 5618. Sk. 5739. Sk. 5745. Sk. 5733. Sk. 5732. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729/1. Sk. 5729. Sk. 5728. Sk. 5619/1. Sk. 5734. Sk. 5734/1. Sk. 5735. Sk. 5737. Sk. 5738. Sk. )
Meriç ( Kemalpaşa Cd. 5619. Sk. Kemalpaşa Cd. 5619. Sk. )
Meriç ( Kemalpaşa Cd. Kemalpaşa Cd. )
Kesinti saati: 1:00 - 5:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Tuna ( Sanat 5627/3. Sk. 5627/2. Sk. 5617. Sk. 5615. Sk. 5500/1. Sk. Sanat 5627/3. Sk. 5627/2. Sk. 5617. Sk. 5615. Sk. 5500/1. Sk. )
Kesinti saati: 3:00 - 3:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları