İzmir’de 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı

Emekli öğretmen 82 yaşındaki Sueda Gani Üsmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın birinci gününde sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen bütün işlerini kendisinin yaptığını belirten Üsmen, koronavirüs sürecinin geçmesini beklediğini belirtti. 67 yaşındaki Hediye Ümit de bayramda sokağa çıkmalarına izin verildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.