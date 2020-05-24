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İzmir’de 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, istisna uygulaması kapsamında Ramazan Bayramı'nda park ve sahilleri doldurdu.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2020 Pazar 16:37 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020 Pazar 16:37
İzmir’de 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı

Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerini dışarı attı. İstisna kapsamında saat 14.00'ten itibaren evlerinin yakınlarındaki park ve sahillere giden İzmirliler yürüyüş yaptı, arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı buldu.

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İzmir’de 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı

Göztepe Güzelyalı Mahallesi'ndeki Fuat Göztepe Parkı'na giden vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Konak Belediyesi ekipleri de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak ve soğuk içecek ikram etti. Maskeyle dışarı çıkan İzmirliler, sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi.

İzmir’de 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı

Emekli öğretmen 82 yaşındaki Sueda Gani Üsmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın birinci gününde sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen bütün işlerini kendisinin yaptığını belirten Üsmen, koronavirüs sürecinin geçmesini beklediğini belirtti. 67 yaşındaki Hediye Ümit de bayramda sokağa çıkmalarına izin verildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

İzmir’de 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı

Bayramı arkadaşlarıyla kutladığını ifade eden Ümit, "Sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gençler, kurallara riayet etmiyor. Kabirleri ziyaret edemediğimiz için üzüldüm. Herkesin bayramını kutluyorum." dedi.

İzmir’de 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı

78 yaşındaki Abdullah Mermer ise bayramda dışarıya çıkmalarının çok iyi olduğunu, eşinin virüs nedeniyle Almanya'dan gelemediğini, yasakların kalkmasıyla kavuşacaklarını ifade etti.

AA

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