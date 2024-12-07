İzmir'de 7 Aralık su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (7 Aralık Cumartesi) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 7 Aralık Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA KIZILAY 07.12.2024 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ BADEMLİ 06.12.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BOZYAKA, SEVGİ 07.12.2024 saat 11:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN KEMAL ATATÜRK, ULUS 07.12.2024 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ, OVAKENT, BİRGİ, HAMAM, BOZCAYAKA, BIÇAKÇI, GERÇEKLİ, MESCİTLİ, KEMENLER, BÜYÜKAVULCUK, KEMER, KONAKLI 07.12.2024 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT 07.12.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI KUŞCUBURUN, YAZIBAŞI 07.12.2024 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.