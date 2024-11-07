İzmir'de 7 Kasım Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik İzmir'de bugün (7 Kasım Perşembe) birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacağını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 7 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 07 Kasım 2024 11:30 Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





