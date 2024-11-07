İzmir’de 7 Kasım Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler:Çobanlar
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Çağlayan ( Çağlayan Köyü İç Yolu 30 AĞUSTOS )
Dolaylar ( DOLAYLAR )
Gölcük ( Memba Sk. İNCİLİ BARIŞ gürgen Çınar Sk. Çağlayan Sk. Çakıcı Sk. Zincirli Çk. Zeytinli Sk. ESENLİK Zafer Sk. YENER Yaz Çk. Yayla Sk. Tarıkçı Sk. Sarınç Çk. Pınar Sk. Levent Sk. Kültür Cd. Köprülü Cd. Kuran Kursu Sk. Kavurgan Sk. Karanfil Sk. Kale Sk. Hürriyet Cd. Havuz Sk. Harbiye Sk. Han Sk. Hamam Sk. Gürsel Sk. Güleryüz Sk. gonca sk. Gölcük Sk. Ertuğrul Sk. Cumhuriyet Cd. Barış Cd. Barbaros Çk. Barbaros Sk. Atilla Sk. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Acet Sk. 3. Gül Çk. 2. Köprülü Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Gül Çk. 1. Köprülü Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Gül Çk. ZEYTİNLİK mustafa yiyen sokak BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK SARINIÇ SK )
Oğuzlar ( Oğuzlar Köyü İç Yolu OĞUZLAR KÜME EVLERİ oğuzlar )
Mursallı ( Mursallı Köyü İç Yolu Anacık çeşmesi küme evleri CELAL BAYAR anacık çeşmesi mevkii )
Dolaylar ( Dolaylar Köyü İç Yolu DOLAYLAR )
Çağlayan ( Çağlayan Köyü İç Yolu 30 AĞUSTOS )
Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 9:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Konaklı ( Pehlivan 1 Çk. Akar Sk. Ali Gazi Sk. Balcı Sk. Ballı 1 Çk. Ballı Sk. Baltacı Sk. Başaran Sk. Birgili Sk. Birgili Çk. Canavar Sk. Ceylan Sk. Davut Dede Yolu Dere Sk. Dindar Sk. Hacıbekir Sk. Halılı Sk. Hanaylı 1 Çk. Hanaylı Sk. Harman Sk. Helvacı Sk. Karabekir Sk. Karcı Sk. Kibar Sk. Konaklı Köyü Köşebaşı 1 Çk. Köşebaşı Sk. Lale Sk. Mehmet Kutlu 4. Çk. Mehmet Kutlu Cd. Mehmet Kutlu Çk. Menekşe Sk. Mithatpaşa 1 Çk. Mithatpaşa Cd. KURUKAVAK-ARIKÜSTÜ Şehit Mehmet Sk. Şehit Kamil Alkanlar Cd. İsmet Paşa Cd. İsmet Paşa 1 Çk. İmar Sk. Üzümlü Sk. Çiçek Sk. Çengelli Sk. Çamlık Sk. Çakırcalı Sk. Çakırcalı 2 Çk. Çakırcalı 1 Çk. Yümlü Sk. Yenir Sk. Yalçın Sk. Yaka Sk. Uyar Sk. Urgancı Sk. Türkmen Sk. Taşlık Sk. Sinan Çk. Sinan Sk. Sarı Sk. Sanayi Sitesi 1 Sk. Salih Paşaoğlu Sk. Salih Paşaoğlu 1 Çk. Pehlivan Sk. Osman Tosun Sk. )
Halıköy ( OVACIK YAYLASI Ovacık Yaylası Küme Evler DAR OVACIĞI OVACIK )
Bozcayaka ( Köşk Ödemiş Yolu Bozcayaka Köyü İç Yolu bazcayaka mah )
Yolüstü
Umurbey ( Tire Ödemiş Yolu YANIKKIR ÇOBANKUYU MEVKİİ )
Ovakent ( İmamoğlu Sk. Çınaraltı Sk. Çoban Sk. Çelenler Sk. Çayiçi Sk. Çavuş Sk. Çakırlar Sk. Zümrüt Sk. Zonguroğlu Sk. Vatan Cd. Temizel Sk. Sünnetçi Sk. Sönmez Sk. Stadyum Sk. Sevgenler Sk. Serdaroğlu Sk. Savaşlar Sk. Ragıpbey Sk. Ovakent Yolu Ova Sk. Osmanağa Sk. Okul Sk. Namık Kemal Cd. Namık Kemal 1. Cd. Nalbantoğlu Sk. Mimar Sinan Cd. Keçeci Sk. Kazım Karabekir Cd. Kazım Dirik Cd. adil Sk. Katırcıoğlu Sk. Kasapoğlu Sk. Kasap Sk. Kale Sk. Hisar Cd. Hasan Doğan Cd. Hamam Sk. Hafız Şerif Sk. Hacı İsmail Sk. Hacı Çavuşoğlu Sk. Fatih Çıkmazı Sk. Fatih Cd. Emiroğlu Sk. Doğan Sk. Davulcuoğlu Sk. Darıcı Sk. Cerit Sk. Celep Sk. Canbaz Sk. Bülbül Sk. Belediye Sk. Bayır Sk. Bademli Cd. Ayenoğu Sk. Atatürk Cd. Aralık Sk. Akdağ Sk. Ahmetbey Sk. KARAÇUL SOKAK İLKE DUTLUKUYU KÜME EVLER ODEŞE keçeci kuruçeşme mevkii KÖLEOĞLU KÜME EVLERİ DUTLUKUYU KÜME EVLERİ dutlukuyu küme evleri Dutlukuyu küme evleri KUMTEPE İnkılap Cd. Şentürk Sk. Şirin Sk. narlıkuyu ovakent )
Bademli ( KARAKAŞOĞLU SK ÜÇCEVİZLER Şükrü Efendi Sk. Çirkinoğlu Sk. Çelebioğlu Sk. Çarşıiçi Sk. Çakallar Kümesi Sk. Toptepe Sk. Satı Sk. Sanayi Sitesi Sk. Pazaryeri Sk. KULOĞLU Küloğlu Sk. Kosan Sk. Koca Hafız Sk. Kasaplar Sk. Karakaşoğlu Sk. Kaleiçi Sk. Hamitoğlu Sk. Hafızağa Çk. Hafızağa Sk. Hacıahmetler Sk. çakallar Sk. ÇELEBİOĞLU Festival Sk. Cami Kümesi Sk. Bademli-Ödemiş Yolu Arapbaşoğlu Sk. bademli mahallesi çarşıiçi sokak bademli kocabağlar küme evleri üçcevizler ara yol KARAHAYIT Kemenler Yolu KELTEPE KÜME EVLERİ HACIMUSA KÜME EVLERİ )
Pirinççi ( KIZILKULE BIÇAKÇI Pirinççi Köyü İç Yolu KIZILKULE KÜME EVLERİ )
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu mescitli küme evleri Mescitli küme evleri )
Kemenler
Bıçakçı ( kervan yaylası küme evleri BÖRÜLCELİK biçakçı boyalık bıçakçı küme evler BIÇAKÇI KÜME EVLERİ OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ ovacık yaylası küm evler bıçakçı BIÇAKÇI KÜME EVLER )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Kurucuova
Kesinti saati: 9:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Ovacık ( Ovacık Köyü şehit gürol madan cad tozlu )
Tekke
Kesinti saati: 10:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları