İzmir'de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (2 Kasım Cumartesi) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bergama, Beydağ, Buca, Çeşme, Karaburun, Menderes, Ödemiş, Tire,Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 02 Kasım 2024 10:59 Son Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





