İzmir'de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (2 Kasım Cumartesi) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bergama, Beydağ, Buca, Çeşme, Karaburun, Menderes, Ödemiş, Tire,Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...