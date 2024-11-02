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Haberler Galeri İzmir'de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

İzmir'de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (2 Kasım Cumartesi) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bergama, Beydağ, Buca, Çeşme, Karaburun, Menderes, Ödemiş, Tire,Torbalı ilçelerinde sular kesilecek. İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

ALİAĞA BAHÇEDERE KÖYÜ 02.11.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

ALİAĞA ÇITAK KÖYÜ 02.11.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA 02.11.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

BEYDAĞ ADAKÜRE 02.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

BUCA 29 EKİM 02.11.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

ÇEŞME 16 EYLÜL 02.11.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

KARABURUN İSKELE 02.11.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

MENDERES SANCAKLI 02.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

ÖDEMİŞ YILANLI, HACIHASAN, ÇAYIR, KEMER, KÜRE, HAMAM, DEMİRDERE, VELİLER, SUÇIKTI, ÇAMLICA, KERPİÇLİK, SÜLEYMANLAR 02.11.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

TİRE İPEKÇİLER 02.11.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

TORBALI ÇAMLICA 02.11.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.