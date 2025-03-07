İzmir'de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (7 Mart Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 7 Mart Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (7 Mart Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 7 Mart Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...