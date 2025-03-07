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Haberler Galeri İzmir'de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

İzmir'de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (7 Mart Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 7 Mart Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (7 Mart Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 7 Mart Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

BEYDAĞ ÇİFTLİKKÖY 07.03.2025 saat 09:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

BORNOVA ERGENE 07.03.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

ÇEŞME ALAÇATI 07.03.2025 saat 09:28 ile 12:28 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

ÇEŞME GERMİYAN 07.03.2025 saat 09:29 ile 12:29 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

ÇEŞME MUSALLA 07.03.2025 saat 09:54 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

KİRAZ CERİTLER 07.03.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT 07.03.2025 saat 10:20 ile 17:20 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

NARLIDERE HUZUR 07.03.2025 saat 10:47 ile 11:47 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı

ÖDEMİŞ ARTICAK, KAZANLI, KÖSELER, MESCİTLİ 07.03.2025 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.