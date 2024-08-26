İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 26 Ağustos Pazartesi

KARABAĞLAR YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, YURDOĞLU, ÖZGÜR, CENNETÇEŞME, ALİ FUAT ERDEN, YUNUS EMRE 26.08.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK DOLAPLIKUYU, DUATEPE, 1.KADRİYE, AZİZİYE
26.08.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET
26.08.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI, KÜRE, HAMAM, ERTUĞRUL, OVAKENT, GERELİ, KURUCUOVA, PİRİNÇÇİ, MESCİTLİ, KAYMAKÇI, ÇAMLICA, BADEMLİ
26.08.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ATATÜRK
26.08.2024 saat 08:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.