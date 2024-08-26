İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 26 Ağustos Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte İZSU duyurusuna göre bugün (26 Ağustos Pazartesi) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...