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İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 26 Ağustos Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. İşte İZSU duyurusuna göre bugün (26 Ağustos Pazartesi) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 26.08.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:02

İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 26 Ağustos Pazartesi
İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 26 Ağustos Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 26 Ağustos Pazartesi
İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 26 Ağustos Pazartesi

BAYRAKLI FUAT EDİP BAKSI, ALPASLAN, ÇİÇEK, CENGİZHAN
26.08.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA MALTEPE
26.08.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA
26.08.2024 saat 08:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'de 7 saatlik su kesintisi 26 Ağustos Pazartesi
İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 26 Ağustos Pazartesi

KARABAĞLAR YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, YURDOĞLU, ÖZGÜR, CENNETÇEŞME, ALİ FUAT ERDEN, YUNUS EMRE 26.08.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK DOLAPLIKUYU, DUATEPE, 1.KADRİYE, AZİZİYE
26.08.2024 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET
26.08.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI, KÜRE, HAMAM, ERTUĞRUL, OVAKENT, GERELİ, KURUCUOVA, PİRİNÇÇİ, MESCİTLİ, KAYMAKÇI, ÇAMLICA, BADEMLİ
26.08.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ATATÜRK
26.08.2024 saat 08:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.