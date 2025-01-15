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Haberler Galeri İzmir'de 7 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

İzmir'de 7 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (15 Ocak Çarşamba) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 15 Ocak Çarşamba İzmir'deki su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 7 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

KONAK SELÇUK, TINAZTEPE, 2.KADRİYE, DUATEPE, ÇİMENTEPE 15.01.2025 saat 10:15 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

MENDERES KÜNER 15.01.2025 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 15.01.2025 saat 11:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

ÖDEMİŞ HORZUM, ARTICAK, GÖLCÜK, ÇOBANLAR, KEMER, YILANLI, HACIHASAN 15.01.2025 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

ÖDEMİŞ BİRGİ 15.01.2025 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

URLA YELALTI, YENİ, CAMİATİK 15.01.2025 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

URLA TORASAN 15.01.2025 saat 11:20 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.