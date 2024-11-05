İzmir'de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (5 Kasım Salı) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bayındır, Beydağ, Buca, Çeşme, Güzelbahçe, Karabağlar, Kiraz, Konak, Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 5 Kasım Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 05 Kasım 2024 12:00 Son Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





