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İzmir'de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (5 Kasım Salı) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bayındır, Beydağ, Buca, Çeşme, Güzelbahçe, Karabağlar, Kiraz, Konak, Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 5 Kasım Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 5 Kasım Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ 05.11.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYINDIR ZEYTİNOVA 05.11.2024 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BEYDAĞ ÇAMLIK 05.11.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUCA KAYNAKLAR MERKEZ, 29 EKİM 05.11.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME ÜNİVERSİTE 05.11.2024 saat 11:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GÜZELBAHÇE YELKİ 05.11.2024 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, GÜLYAKA 05.11.2024 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KİRAZ CUMHURİYET, YENİ, İSTİKLAL, KIRKÖY 05.11.2024 saat 11:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ TOSUNLAR, HACIHASAN, KEMER, YILANLI, BOZDAĞ, TEKKE 05.11.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.