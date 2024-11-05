İzmir'de 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (5 Kasım Salı) yaşanacak su kesintilerini paylaştı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bayındır, Beydağ, Buca, Çeşme, Güzelbahçe, Karabağlar, Kiraz, Konak, Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte 5 Kasım Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 5 Kasım Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...