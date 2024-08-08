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İzmir'de 8 Ağustos Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (8 Ağustos Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:39

İzmir’de 8 Ağustos Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 8 Ağustos Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 8 Ağustos Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yamanlar ( 7323/1. Sk. 7323. Sk. 7322. Sk. 7315/2. Sk. 7301. Sk. 7301/1. Sk. 7302. Sk. 7331. Sk. 7328/1. Sk. 7328. Sk. 7327. Sk. 7326. Sk. 7325/1. Sk. 7325. Sk. 7324/4. Sk. 7324/3. Sk. 7324/2. Sk. 7324/1. Sk. 7324. Sk. 7323/7. Sk. 7323/6. Sk. 7323/5. Sk. 7323/4. Sk. 7323/3. Sk. 7323/2. Sk. )
Yamanlar ( 7319. Sk. 7318. Sk. 7317. Sk. 7316. Sk. 7315/1. Sk. 7315. Sk. 7314. Sk. 7313. Sk. 7312. Sk. 7311. Sk. 7310. Sk. 7309. Sk. 7308/1. Sk. 7308. Sk. 7303/1. Sk. 7303. Sk. 7302/2. Sk. 7302. Sk. 7301. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Kubilay Cd. 7344. Sk. 7325. Sk. 7324/1. Sk. 7324. Sk. 7323. Sk. 7320. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Çiçek ( 1637/16. Sk. 1637/19. Sk. 1637/21. Sk. 1637/23. Sk. 2128/1. Sk. 1615/12. Sk. 1615/20. Sk. 1615/22. Sk. 1637/13. Sk. 1637/14. Sk. )

Muhittin Erener ( 2179. Sk. 2178/1. Sk. 2178. Sk. 2177. Sk. 1637/17. Sk. 1615/5. Sk. 1615/10. Sk. )

Alpaslan ( 2183. Sk. )

Cengizhan

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bergama'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 8 Ağustos Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Egemenlik ( 6155. Sk. 6150. Sk. 6149. Sk. 6147. Sk. 6146. Sk. 6140. Sk. )

Kesinti saati: 12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Kazımdirik ( 219. Sk. Kurtuluş Cd. 194. Sk. 212. Sk. 213. Sk. 214. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 8 Ağustos Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Uğur Mumcu ( 8988. Sk. 8989. Sk. 8992. Sk. 8989/1. Sk. 8990. Sk. 8990/1. Sk. 8993. Sk. 8995. Sk. 8997. Sk. Şehitler Cd. 8982. Sk. 8983. Sk. 8984. Sk. 8985. Sk. 8987. Sk. )

İnönü

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 8 Ağustos Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

GAZİEMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Zafer
Zafer ( Evka 7 Yolu Sk. 801. Sk. )

Irmak ( 818. Sk. 819. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları