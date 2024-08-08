İzmir’de 8 Ağustos Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Yamanlar ( 7323/1. Sk. 7323. Sk. 7322. Sk. 7315/2. Sk. 7301. Sk. 7301/1. Sk. 7302. Sk. 7331. Sk. 7328/1. Sk. 7328. Sk. 7327. Sk. 7326. Sk. 7325/1. Sk. 7325. Sk. 7324/4. Sk. 7324/3. Sk. 7324/2. Sk. 7324/1. Sk. 7324. Sk. 7323/7. Sk. 7323/6. Sk. 7323/5. Sk. 7323/4. Sk. 7323/3. Sk. 7323/2. Sk. )
Yamanlar ( 7319. Sk. 7318. Sk. 7317. Sk. 7316. Sk. 7315/1. Sk. 7315. Sk. 7314. Sk. 7313. Sk. 7312. Sk. 7311. Sk. 7310. Sk. 7309. Sk. 7308/1. Sk. 7308. Sk. 7303/1. Sk. 7303. Sk. 7302/2. Sk. 7302. Sk. 7301. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Kubilay Cd. 7344. Sk. 7325. Sk. 7324/1. Sk. 7324. Sk. 7323. Sk. 7320. Sk. )
Kesinti saati: 9:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Çiçek ( 1637/16. Sk. 1637/19. Sk. 1637/21. Sk. 1637/23. Sk. 2128/1. Sk. 1615/12. Sk. 1615/20. Sk. 1615/22. Sk. 1637/13. Sk. 1637/14. Sk. )
Muhittin Erener ( 2179. Sk. 2178/1. Sk. 2178. Sk. 2177. Sk. 1637/17. Sk. 1615/5. Sk. 1615/10. Sk. )
Alpaslan ( 2183. Sk. )
Cengizhan
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama'da elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları