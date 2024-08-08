İzmir'de 8 Ağustos Perşembe elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (8 Ağustos Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...